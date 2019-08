O Frade, em Lisboa: Comidinha à moda antiga

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Nasceu da vontade de dois primos, Sérgio Frade e Carlos Afonso, a nova “taberna” O Frade, perto do Palácio de Belém. Aqui, come-se ao balcão aquela comidinha que sabe aos cozinhados das nossas avós e mães, servida com simpatia, enquanto se dá dois dedos de conversa com os cozinheiros que finalizam os pratos antes de os servirem. O restaurante lisboeta é também uma homenagem ao Frade de Beja, que pertencia aos avós de Sérgio, fechado há mais de 20 anos. Na antiga casa alentejana, enquanto a avó cozinhava, o avô Frade dedicava-se à produção de vinho de talha, uma das apostas em Lisboa. É por eles que começamos. Nos brancos, há três opções: o D. Alice, uma homenagem à mãe de Sérgio, mais leve e equilibrado; o Escolha, mais frutado e aromático; e o 1856, mais encorpado, que recebeu o nome do ano da talha onde foi produzido, a mais antiga que têm na adega. Nos tintos, há duas referências, fica a nota (todos da região de Vila de Frades e Magancha, perto de Cortes de Cima, e de produção biológica).

Na ementa, baseada na cozinha genuína portuguesa, com maior incidência no receituário alentejano, destacam-se os petiscos, como os ovos mexidos, bem batidos para ficarem cremosos, acompanhados com muxama (€8,50), cortada bem fininha. “Quase parece um presunto de atum”, explica Carlos Afonso, que assume a cozinha, fazendo-se valer da experiência que ganhou a trabalhar com Hans Neuner, no Ocean, no Algarve, e ainda com o chefe Alexandre Silva, no Marmóris, em Vila Viçosa, tendo passado pelo Azurmendi, de Eneko Atxa, em Espanha, entre outros restaurantes. Nos pratos principais, há arroz de pato (€13,50), bem soltinho e diferente daquele a que estamos habituados, e uma galinha cerejada (€7,50), “um prato que está nas nossas memórias”, continua Carlos Afonso. “Antigamente, era preparado com as galinhas poedeiras quando estas deixavam de pôr ovos. Eram fritas em azeite e temperadas com vinagre para disfarçar o sabor”. “Trabalhamos as receitas e os produtos portugueses com técnicas modernas”, resume o cozinheiro. Antes de sair, não deixe de provar a encharcada (€4) e a mousse de chocolate com hortelã da ribeira e flor de sal (€4). Divinais, se me permitem adjetivar estas sobremesas.

O Frade > Cç. da Ajuda, 14, Lisboa > T. 93 948 2939 > ter-dom 13h-23h

