O novo Pearl Oyster & Wine Bar, na Ericeira, é muito mais do que ostras e vinhos

Na Ericeira, no novo Pearl Oyster & Wine Bar, os petiscos, que apostam nos bons ingredientes locais, com um “twist” asiático, obrigam à partilha. E nós só temos a agradecer

Quem por estes dias passear pela rua pedonal da Ericeira vai dar conta de que existe por lá um novo restaurante. A porta do edifício antigo é discreta, mas vale a pena abri-la e descobrir as preciosidades deste Pearl Oyster & Wine Bar. O nome engana, porque na ementa há muito mais do que ostras e no bar, que fica logo à entrada, muito mais do que vinho (embora este seja a estrela).

O casal Mario Wehle, natural da Alemanha, e Petring Reddy, malaia, habitantes da vila há vários anos, é o responsável por este restaurante que em nada se parece com outro qualquer da Ericeira. O prédio vermelho tem três andares e uma escada a pique entre os diferentes pisos, que se arrumam em ambientes totalmente distintos. A culpa dessa diversidade é das viagens que Mario e Petring têm feito ao longo da vida e também do facto de serem ambos colecionadores de coisas antigas. O resultado, já se imagina, são salas com velharias, chamemos-lhes recordações, como cadeiras de escola, um mapa antigo da costa de Portugal ou mesas de tampos de mármore e pés com estilo. Na dúvida, pergunta-se, pois cada objeto tem uma história para contar. “Reutilizamos e reciclamos tudo”, explica Petring, em inglês, porque ainda lhe custa expressar-se na nossa língua.

Se tivéssemos de escolher em qual ambiente ficar, optaríamos pelo terceiro piso, uma espécie de sótão, onde o papel de parede exibe papagaios, há um gira-discos para tocar vinis, bolas de pesca enormes a pender do teto e um sofá de veludo verde, 100% vintage. E depois, começaríamos a pedir pratos da curta ementa, porque aqui as doses são pequenas, numa ode à partilha, embebida no ambiente e na música que ressoa na sala. Há ostras, lá está, de todas as partes do País, mas também outros produtos nacionais, cozinhados à maneira oriental com influências do resto do mundo. Provem-se os ceviches peruano e malaio para se descobrir as diferenças. Menos comum será o peixe branco envolvido em folha de bananeira, com ervas asiáticas, leite de coco e manga, os mexilhões à moda Thai, servidos em caril com pão local, os calamares com maionese harissa (pasta muito utilizada no Magrebe) ou o bao de camarão com pickles caseiros. Além destes sabores exóticos, aprecie-se também a boa onda da Ericeira que entra pelas janelas.

Pearl Oyster & Wine Bar > R. Dr. Eduardo Burnay, 61, Ericeira, Mafra > T. 261 060 157 > ter-dom 19h-24h