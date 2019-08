Os gelados da Gelataria Portuense, no Porto, são uma viagem à Índia

Na Gelataria Portuense, durante este mês de agosto, há receitas da Índia transformadas em gelado. A anona e lima, o chai e o lassi de rosas são alguns dos novos sabores de gelados que fazem o tema de capa da VISÃO Se7e, esta quinta, 8, nas bancas

Desde o início do ano que Ana Ferreira anda a dar a volta ao mundo numa bola de gelado. Depois da Europa, a arquiteta, tornada mestre geladeira, aposta nos sabores da Ásia, com a Índia a ocupar todo este mês de agosto (o Japão é o país que se segue). “Começo por fazer uma pesquisa das receitas mais típicas de cada país e, depois, transformo-as num gelado”, conta a proprietária da Gelataria Portuense, aberta vai para três anos.

São cinco os sabores à prova: kulfi (a lembrar uma sobremesa indiana, com amêndoa, pistácio e açafrão), barfi (mistura de coco e cardamomo), chai (chá preto com especiarias), lassi de rosas e o sorvete de anona e lima. “O mais gratificante é quando recebo pessoas desses países e elas confirmam que o gelado tem o mesmo sabor que o doce original.” Entre os gelados que faz diariamente, com leite fresco, natas e açúcar, não faltam os de chocolate negro (o mais vendido), caramelo salgado, pistácio e cheesecake.

A Índia inaugura, em agosto, a entrada na Ásia. Segue-se o Japão (setembro), a China (outubro) e a Rússia (em novembro). Em dezembro, haverá um best-of de cada país.

Lucilia Monteiro

Gelataria Portuense > R. do Bonjardim, 136, Porto > T. 22 242 3223 > dom-qua 13h-22h, qui-sáb 13h-1h > €2,90 sabores da Índia, €2,50 restantes sabores