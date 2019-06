Receita de Peixinhos da Horta, por Nuno Mendes

“Suspeito que o nome peixinhos da horta se refere ao método de cozedura deste prato: o feijão-verde é frito ao estilo de tempura, como muitas vezes servimos o peixe, até a cobertura ficar estaladiça, mas o feijão-verde no interior estar ainda tenro. Aqui, os peixinhos da horta são acompanhados por um saboroso caldo de amêijoas com azeite, alho, limão e coentros, mas também são deliciosos com um aioli de limão e coentros”. Nuno Mendes

“Suspeito que o nome peixinhos da horta se refere ao método de cozedura deste prato: o feijão-verde é frito ao estilo de tempura, como muitas vezes servimos o peixe, até a cobertura ficar estaladiça, mas o feijão-verde no interior estar ainda tenro. Aqui, os peixinhos da horta são acompanhados por um saboroso caldo de amêijoas com azeite, alho, limão e coentros, mas também são deliciosos com um aioli de limão e coentros”. Nuno Mendes

“Suspeito que o nome peixinhos da horta se refere ao método de cozedura deste prato: o feijão-verde é frito ao estilo de tempura, como muitas vezes servimos o peixe, até a cobertura ficar estaladiça, mas o feijão-verde no interior estar ainda tenro. Aqui, os peixinhos da horta são acompanhados por um saboroso caldo de amêijoas com azeite, alho, limão e coentros, mas também são deliciosos com um aioli de limão e coentros”. Nuno Mendes

Numa caçarola, aqueça o azeite em lume brando e refogue o alho e os caules de coentro até ficar fragrante. Junte as amêijoas e espalhe-as numa única camada, depois tape a caçarola e coza-as durante 3 minutos, dando duas abanadelas à caçarola. Ao fim de 3 minutos, deite fora as amêijoas que não abriram. Retire do lume e incorpore o sumo de limão e as folhas de coentro, reservando uma mão-cheia para mais tarde. Retire as amêijoas e reserve o caldo. Retire o miolo das amêijoas, reserve para usar na massa dos peixinhos, se desejar.

Numa caçarola, aqueça o azeite em lume brando e refogue o alho e os caules de coentro até ficar fragrante. Junte as amêijoas e espalhe-as numa única camada, depois tape a caçarola e coza-as durante 3 minutos, dando duas abanadelas à caçarola. Ao fim de 3 minutos, deite fora as amêijoas que não abriram. Retire do lume e incorpore o sumo de limão e as folhas de coentro, reservando uma mão-cheia para mais tarde. Retire as amêijoas e reserve o caldo. Retire o miolo das amêijoas, reserve para usar na massa dos peixinhos, se desejar.

Numa caçarola, aqueça o azeite em lume brando e refogue o alho e os caules de coentro até ficar fragrante. Junte as amêijoas e espalhe-as numa única camada, depois tape a caçarola e coza-as durante 3 minutos, dando duas abanadelas à caçarola. Ao fim de 3 minutos, deite fora as amêijoas que não abriram. Retire do lume e incorpore o sumo de limão e as folhas de coentro, reservando uma mão-cheia para mais tarde. Retire as amêijoas e reserve o caldo. Retire o miolo das amêijoas, reserve para usar na massa dos peixinhos, se desejar.

Numa tigela, misture o feijão-verde, o miolo das amêijoas, se usar, a cebola e a salsa. Noutra tigela, bata a farinha de arroz com o vinho branco e tempere com sal. O polme deve estar suficientemente líquido para não envolver espessamente o feijão-verde. Não deixe a polme descansar durante muito tempo antes de o utlizar, ou a farinha irá assentar no fundo. Não misture a polme e o feijão-verde até estar pronto para o fritar.

Numa tigela, misture o feijão-verde, o miolo das amêijoas, se usar, a cebola e a salsa. Noutra tigela, bata a farinha de arroz com o vinho branco e tempere com sal. O polme deve estar suficientemente líquido para não envolver espessamente o feijão-verde. Não deixe a polme descansar durante muito tempo antes de o utlizar, ou a farinha irá assentar no fundo. Não misture a polme e o feijão-verde até estar pronto para o fritar.

Numa tigela, misture o feijão-verde, o miolo das amêijoas, se usar, a cebola e a salsa. Noutra tigela, bata a farinha de arroz com o vinho branco e tempere com sal. O polme deve estar suficientemente líquido para não envolver espessamente o feijão-verde. Não deixe a polme descansar durante muito tempo antes de o utlizar, ou a farinha irá assentar no fundo. Não misture a polme e o feijão-verde até estar pronto para o fritar.