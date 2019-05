Fomos experimentar um dos jantares da rota Med Transfers by Gin Mare. E saímos de lá animados

Este ano, a terceira edição do Med Transfers by Gin Mare, iniciativa grátis que junta comida e cocktails, inclui três restaurantes com Estrela Michelin e quatro bares. Para chegar ao jantar, e entre a refeição e a sobremesa, o transporte será feito numa carrinha Volkswagen pão de forma. Esteja em Lisboa ou em Matosinhos

À hora marcada, pelas 18 e 30, a carrinha pão de forma em tons de bege para em frente ao Hotel Fénix, no Marquês de Pombal, em Lisboa, para ir buscar os convidados do Med Transfers by Gin Mare, iniciativa que junta comida e cocktails. Segue-se a descida pela Avenida da Liberdade, sempre sob o olhar curioso dos automobilistas e dos passeantes. Ali dentro sentimo-nos umas verdadeiras estrelas de rock, tais não são os sorrisos à nossa passagem. A paragem faz-se na Rua Anchieta, em frente ao número 15, no restaurante Alma, com uma Estrela Michelin, do chefe Henrique Sá Pessoa, onde se saboreia parte do menu de degustação. Sentados à mesa, com vista para a cozinha, consegue-se acompanhar o ritmo e o serviço de todos os pratos ali preparados, bem como, no lado oposto, de todos os cocktails. Com o primeiro snack chega o Sparkiling Gaspacho, o primeiro cocktail na noite que surpreende por ter o sabor desta sopa fria, do sul de Portugal.

“Pegamos no nosso menu e fizemos um paring com cocktails”, diz Henrique Sá Pessoa. Pode não ser o petisco com melhor aspeto, mas assim que se trinca a tempura de tinta de choco, recheada com puré de pimentos, o caso muda de figura. A sopa de peixe e mariscos com algas, preparada com lombo de tamboril, gamba algarvia e amêijoa, acompanha o segundo cocktail do jantar, o Bloody Mary, de sabor a gin, tomate e lima. No prato de carne, é a pele crocante do leitão confitado, com puré de grelos, cebola acidulada e jus de pimentas, ali saboreado com picante White Flip, um Porto Branco, Gin Mare, pimenta preta e tabasco.

Agora que a refeição terminou no restaurante Alma, seguimos (novamente na carrinha pão de forma) para o novo bar Monkey Mash, na Praça da Alegria, dos mesmos proprietário do conhecido Red Frog. No lugar do velho Fontória, com mais luz e uma carta focada nos destilados de cana de açúcar (rum e cachaça), no Monkey Mash saboreia-se a sobremesa e o quinto, e último, cocktail da noite, prova que se faz na sala-laboratório de Paulo Gomes, um dos proprietários, responsável pela confeção e criação da ementa, por agora com seis sugestões. E mais não revelamos para não estragar a surpresa.

A terceira edição do Med Transfers by Gin Mare começa em Lisboa, nos dias 28, 29, 30 e 31 de maio. A viagem tem início no restaurante Loco, do chefe Alexandre Silva, e após degustar-se o menu preparado para a ocasião, parte-se para o Bistro 100 Maneiras, de Ljubomir Stanisic, para se saborear a sobremesa e o último cocktail da noite (no total, cada participante terá direito a cinco cocktails, todos com Gin Mare). Nos dias 4, 5, 6 e 7 de junho, a rota inclui o restaurante Alma, de Henrique Sá Pessoa, numa viagem que termina no novíssimo bar Monkey Mash, junto da Praça da Alegria.

O Med Transfers by Gin Mare chega à Casa de Chá da Boa Nova, do chefe Rui Paula, em Leça de Palmeira, Matosinhos, nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho. Já a sobremesa será servida no L’Kodac ou no Hotel Vila Foz. O número de participantes é limitado e as inscrições já estão a decorrer no site www.med-transfers.com/portugal/, até 7 de junho. A rota é fixa, tanto nas oito noites em Lisboa como nas quatro em Matosinhos, e mais do que uma saída, que começa ao final da tarde, a partir das 18h30, esta é uma experiência bem fresca e saborosa, totalmente gratuita.

D.R.