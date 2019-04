Já se sabe qual é melhor pastel de nata de Lisboa

A Pastelaria Santo António venceu o concurso O Melhor Pastel de Nata, organizado pelo festival gastronómico Peixe em Lisboa. Em segundo lugar ficou a Aloma, de Lisboa, e em terceiro, a Patyanne, de Castanheira do Ribatejo

João Santos, 26 anos, da Pastelaria Santo António, em Lisboa, é o autor do Melhor Pastel de Nata, assim ditou o concurso, organizado pelo festival gastronómico Peixe em Lisboa, que decorreu nesta quarta, 10, pelas 15 horas, no Pavilhão Carlos Lopes

Ter um aspeto apetecível e bronzeado, sem estar queimado ou esmorecido, equilíbrio entre a massa, que deve ser bastante estaladiça, e o creme, que deve “escorrer” do pastel, sem ter gosto excessivo a canela, limão, baunilha ou outras essências, são as caraterísticas valorizadas pelo júri, presidido pelo gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes.

Aberta há dois anos, a pastelaria Santo António, a funcionar na Rua do Milagre de Santo António, perto do Castelo de São Jorge, tem como foco o pastel de nata. Todos os dias, por volta das 5 e 30, o pasteleiro põe a cozer as primeiras fornadas do dia, cada uma com 90 bolos.

“O segredo é o equilibro entre a massa folhada e o recheio, até porque é relativamente fácil fazer um pastel de nata bonito. É preciso que seja bonito e bom", resume João Santos.

O pastel de nata é um bolo que não se consegue fazer num só dia, porque a massa folhada precisa de descansar durante 24 horas no frio. Depois, há que moldar a massa e fazer-se o recheio com ovos, leite, canela, limão. Só ao terceiro dia, coze-se a massa e fica pronto a ser consumido

“Nos meses da época baixa vendemos cerca de mil por dia, já nos restantes meses subimos até aos cinco mil”, diz João Santos.

Este ano o concurso O Melhor Pastel de Nata recebeu 34 participações de estabelecimentos com fabrico próprio. Dos 12 finalistas, destacaram-se ainda a pastelaria Aloma, em Lisboa, que ficou em segundo lugar, e a Patyanne, de Castanheira do Ribatejo, em terceiro.

Os restantes finalistas foram: Pastelaria Fidalgo’s, da Moita, e Pastelaria Batalha, da Venda do Pinheiro e em Lisboa, vencedores em 2018 que passaram, automaticamente, para a final de 2019; e ainda as pastelarias Casa do Preto (Sintra), Pastelaria Tulipa Dourada (Mem Martins), Pastelaria Viriato (Ramada), Pastelaria Panicoelho (Rinchoa), Pastelaria Princesa do Vale, (Pontinha) e as pastelarias Sena e Pão da Ribeira, EM Lisboa.

Peixe em Lisboa > Pavilhão Carlos Lopes, Parque Eduardo VII, Lisboa > 4-14 abr > 4 abr, qui 18h-24h, 5-13 abr 12h-24h, 14 abr, dom 12h-18h > €15, menores de 12 anos grátis > 8 abr, seg (dia económico) o valor da entrada dá direiro a um consumo de €10, durante a semana 12h-15h, o valor da entrada dá direito a duas degustações de €5