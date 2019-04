Escalfado, em Lisboa: Uma cafetaria que é mais do que um nome

Nesta cafetaria, em Santos, Lisboa, há panquecas, ovos e fatias de bolo, a pedir apetite matinal, mas também legumes assados e bacalhau escalfado com puré de grão para a hora do almoço

Tem o nome da receita de ovo preferida de Ana Lopes, proprietária da cafetaria, aberta em meados de outubro, em Santos. Para se chegar ao Escalfado, há que descer por umas escadinhas meio escondidas a partir da movimentada Avenida Dom Carlos I. Em caso de dúvida, pergunte-se pela antiga tasca Merca-Tudo e a vizinhança ajudará a encontrar o destino. É com ovos escalfados, os mais difíceis de confecionar, que se dá início à conversa. “Já testámos várias técnicas e receitas”, diz-nos a arquiteta chegada a Lisboa, há cerca de um ano e meio, depois de ter vivido uma década em Londres. E desvenda um dos truques usados na sua preparação. “Antes de pô-los dentro de uma panela com água quente, colocamos o ovo numa película aderente, pincelada com manteiga.” Em poucos minutos, chegam à mesa em cima de uma torrada, juntamente com espargos grelhados e molho bearnês (€7,50). Com estes, apresentam-se os ovos no forno, tomate e espinafres (€7,50), uma espécie de estufado aconchegante, igualmente guloso.

Mas nem só de ovos se compõe a ementa, criada em parceria com o chefe Musa Francis, que Ana Lopes conheceu em Londres, agora executada por Mariana Claro. No Escalfado, podem ainda saborear-se diferentes sugestões para o pequeno-almoço e para o lanche, desde panquecas (ricota e xarope de ácer ou mel, €7), bolos à fatia (de laranja e de chocolate) até torradas acompanhadas por um dos sumos da carta – como o green overdose, feito com aipo, ananás, hortelã e maçã (€3,50), de sabor refrescante. Já a partir das 12 horas, dá-se início ao serviço de almoço e, para começar, sugerem-se os peixinhos da horta com wasabi (€6,50). Continuando pelos pratos principais, há legumes assados com pesto de pistáchio e mozarela (€9), pastéis de massa tenra de camarão, com arroz cremoso de camarão e anis (€12), e bacalhau escalfado, puré de grão garan masala e cebola caramelizada (€13), entre outras opções. Bons motivos, portanto, para voltar uma e outra vez.

Escalfado > R. do Merca-Tudo, 4, Lisboa > T. 21 804 7260 > seg-dom 9h-17h