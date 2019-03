Adega da Cartuxa: Novidades e confirmações

O Alentejo espelhado em vinhos que se caracterizam pela autenticidade e pela recusa de artifícios. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre três novos vinhos da Adega da Cartuxa

Enquanto prepara o lançamento de mais um Pêra-Manca tinto, que estará prestes a acontecer – é o seu topo de gama e, consabidamente, um dos melhores vinhos portugueses –, a Fundação Eugénio de Almeida tem vindo a colocar no mercado outros vinhos também merecedores de apreço pela sua qualidade, pelo seu carácter e pela sua consistência. Contam-se, entre eles, algumas novidades e últimas colheitas.

As novidades são vinhos de talha: um tinto e um branco da colheita de 2017 com a marca Cartuxa. A Fundação Eugénio de Almeida decidiu “apostar em dois novos produtos singulares, seculares e tradicionais da cultura alentejana – os vinhos de talha” e fê-lo com o devido rigor. Isso implicou: procura e recuperação de talhas antigas de grande dimensão, pesgando-as (barrando-as no interior com pez, para evitar que o vinho se entranhe no barro); vindima manual, pisa a pé e colocação das massas nas talhas, até à sua sangria, no São Martinho; reposição do vinho nas talhas para estágio de seis meses; engarrafamento; e aí está ele, pronto para consumo. Ah, convém notar: é um vinho biológico.

Das últimas colheitas, destacamos o Cartuxa Colheita e o Scala Coeli Touriga Nacional, dois tintos de 2015. O primeiro é feito com uma mistura de uvas de castas tradicionais alentejanas e resulta sempre bem personalizado, sério, confiável e sedutor. Os Scala Coeli, quer branco quer tinto, são monovarietais das castas tradicionais que refletem melhor o seu terroir, em cada ano. O tinto de 2015 é um senhor Touriga Nacional.

Cartuxa Vinho de Talha Biológico DOC Alentejo – Évora Tinto 2017

Vinho biológico, da casta Alicante Bouschet. Foram engarrafadas cerca de oito mil garrafas de um lote único de todas as talhas. Tem cor granada profunda, aroma concentrado com notas de frutos vermelhos muito maduros e de fumo com um toque mineral, paladar denso, mas elegante. €39

Cartuxa Colheita DOC Alentejo – Évora Tinto 2015

Um alentejano clássico: autêntico, probo, modelar, feito com uvas das castas Aragonez, Alicante Bouschet e Trincadeira. Cor rubi, aroma concentrado a fruta bem madura e a especiarias, paladar cheio, fresco, envolvente, com taninos suaves e final elegante. €19

Scala Coeli IG Alentejano Tinto 2015

Cem por cento Touriga Nacional, tem cor granada profunda, quase opaca, aroma complexo com notas balsâmicas, de especiarias e de flores silvestres, paladar concentrado e fresco com taninos finos e firmes, final longo e persistente com a fruta fresca em evidência. €59