Qualidade constante: Assim se faz o futuro dos vinhos

Tendemos a dizer mal, antes que bem, mas em relação aos vinhos temos de reconhecer melhorias contínuas e consistentes. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre três vinhos lançados recentemente no mercado

A qualidade dos vinhos portugueses tem vindo a crescer de forma gradual e constante desde os anos 80 do século passado, graças à modernização da viticultura e da enologia, que, por sua vez, decorreu da maior abertura de muitos produtores às exigências do desenvolvimento e da chegada de uma geração de técnicos muito capazes, sobretudo enólogos, com formação sólida e talento incontestável. Isto acontece com os vinhos de todos os tipos e de todas as gamas, e merece ser realçado, quanto mais não seja para fugir da tentação de maldizer sempre o que é nosso e invejar o alheio. O mercado chama a atenção para esta realidade, como demonstram os três vinhos que apresentamos, lançados recentemente, diferentes na categoria e semelhantes no mérito, designadamente o da constância da qualidade.

O Marquês de Borba branco, com assinatura de João Portugal Ramos, tem perfil muito bem desenhado, ao gosto e ao alcance da generalidade dos consumidores, e é sempre tão equilibrado que até parece que as colheitas se habituaram a respeitá-lo. O Pintas é um caso muito sério de sucesso e de classe (uma coisa não implica a outra, como se sabe). Criado pelo casal de enólogos Sandra Tavares da Silva e Jorge Serôdia Borges, este vinho é modelar na complexidade, na elegância e no poder de sedução. O Dow’s Tawny 20 Anos, tecido por Charles Symington, é mais um vinho exemplar com tudo o que define um grande Tawny 20 Anos, da fruta madura e bem equilibrada à enorme complexidade conferida pelo longo envelhecimento em madeira.

Marquês de Borba DOC Alentejo Branco 2018

Combinação de uvas das castas Arinto, Antão Vaz e Viognier neste vinho de aspeto brilhante, cor suave de limão, aroma limpo com notas citrinas e um leve toque mineral, paladar fresco, com acidez equilibrada, boa fruta e final agradável. Tão apto para aperitivo como para acompanhar saladas, pratos de peixe e vegetarianos. €5,99

Pintas Douro Tinto 2016

Mais de 30 castas de vinhas com mais de 80 anos neste tinto de cor púrpura intensa, aroma complexo com notas de frutos pretos silvestres, flores, especiarias e chocolate preto, paladar cheio, equilibrado, acidez perfeita e final muito longo. Imprescindível numa mesa de festa. €85

Dow’s Porto Tawny 20 Anos

Seduz com a cor acastanhada e brilhante no centro, laranja-âmbar na auréola, o aroma com delicadas notas florais e sugestões de caramelo, o paladar com frutos vermelhos concentrados e frescura mineral, e o final impressivo e seco, sublinhado pelos sabores subtis de tabaco. €47,50