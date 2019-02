As tardes no hotel Ritz, em Lisboa, sabem a chocolate

Até ao fim de março, o Ritz Four Seasons Hotel, em Lisboa, está a servir o Chá da Tarde de Chocolate no lounge Almada Negreiros. Um festim

1 / 3 Debora Inês Rocha 2 / 3 Debora Inês Rocha 3 / 3 Richard Waite

Digamos que se trata de um lanche elevado à enésima potência, para quem gosta de chocolate. A arte é a do chefe de pastelaria do hotel Ritz, Fabian Nguyen; a matéria-prima, a da francesa Valrhona, tida como a melhor marca de chocolate do mundo.

Ora veja-se: tronco de árvore de chocolate preto, tartlets de chocolate Manjari (64%), bolo de chocolate com uma feuilletine Jivara (40%), macarons recheados com grué de cacau, éclairs de praliné, scones com pepitas de chocolate, mi-cuit de Araguani (72%). Se ainda houver apetite (e, convenhamos, gula), acrescentam-se minissanduíches e chocolate quente. O ambiente em nada desmerece o Chá da Tarde de Chocolate, que é servido no lounge Almada Negreiros do Ritz Four Seasons Hotel. Pode vir a propósito de tudo – ou de coisa nenhuma, pretextos para quê? Em maio, será a vez do Chá da Tarde de Jacarandá (vista para as copas das árvores incluída, claro).

Chá da Tarde de Chocolate > Ritz Four Seasons Hotel > R. Rodrigo da Fonseca, 88, Lisboa > T. 21 381 1400 > até 31 mar > €45 por pessoa (aconselha-se reserva com 48 horas de antecedência)