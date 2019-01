Restaurante Mar do Inferno: Uma mesa redentora, em Cascais

Está num dos mais belos trechos do Litoral português e serve peixes e mariscos, fresquíssimos, da nossa costa. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante e marisqueira Mar do Inferno, no Guincho, em Cascais

Mário João

Uma forma alegre e saudável de começar o ano é com um passeio à beira-mar, na companhia de familiares ou de amigos, para se deliciar com o cheiro a maresia e com o sabor de uma boa refeição, baseada em peixes e em mariscos frescos da costa. Muitos restaurantes estão fechados no primeiro dia de janeiro, que é feriado, mas não o Mar do Inferno, no Guincho, onde apetece sempre voltar.

Gerido pela família Tirano, com Maria de Lourdes e os filhos José António (Zetó) e Reinaldo à frente de uma equipa dedicada, o restaurante Mar do Inferno tem umas instalações acolhedoras, no cenário fantástico da Boca do Inferno, na Guia, à saída de Cascais para o Guincho, um ambiente informal e uma boa cozinha, centrada nos produtos do mar, que se podem ver no aquário com mariscos vivos e na montra de peixes.

É restaurante e marisqueira, esta invulgarmente bem fornecida com mariscos das mais variadas espécies e fresquíssimos, que muitos escolhem para entrada: bruxas, camarão da costa, perceves, navalheiras, santolas, lagostins, lagostas, lavagantes e outros, alguns só nas suas épocas, como se impõe, cozidos ou grelhados com mestria – na conta o sal, perfeita a textura. As amêijoas à Bulhão Pato, o camarão-tigre no churrasco e as ostras ao natural também marcam pontos. A mariscada, com vários dos mariscos expostos, e a travessa do mar com gambas, mexilhão, dourada e robalo grelhados, podendo ser enriquecida com carabineiros, dão uma refeição completa e muito agradável.

Entre outras opções aliciantes, contam-se também as açordas de marisco e de gambas, o arroz de tamboril com gambas, os filetes de pescada com arroz de marisco, os peixes assados no forno e, obviamente, os simples peixes grelhados: douradas, robalos, linguados, lulas, salmonetes, o que houver. Doçaria diversificada. Boa garrafeira. Serviço profissional.

Alexandre Bordalo

Mar do Inferno > Av. Humberto II de Itália, Boca do Inferno, Cascais > T. 21 483 2218 / 91 330 6552 > seg-ter, qui-dom 12h30-22h30h > €50 (preço médio)