Vinhos Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo: Trio de topo

As últimas colheitas dos Grandes Reservas da quinta duriense do Grupo Amorim são bem ilustrativas da nobreza desta região. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre os novos vinhos da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo

A Quinta Nova distingue-se pela paisagem que oferece e pelos vinhos que produz. Estendida na margem direita do rio Douro, em sucessivos declives, ao longo de 1,5 quilómetros, tem uma área de 120ha, a maior parte da qual ocupada pela vinha: 42 parcelas, perfazendo 85ha, com variedades autóctones. Adquirida pela família Amorim, em 1999, passou a ser administrada, em 2006, pela mais nova das três irmãs, Luísa Amorim, com empenho e competência evidentes. À paisagem admirável que a natureza ali desenhou juntaram-se os edifícios de meados do século XVIII, incluindo a capela e a adega, cuja traça foi preservada, e as novas instalações do Enoturismo, tudo bem integrado, valorizando o conjunto.

Os vinhos ali criados por Jorge Alves, enólogo probo e experiente, também primam pela qualidade. E o mercado depressa o reconheceu em todas as suas gamas: Quinta Nova, Mirabilis, Grainha, Pomares e Porto são referências, cada qual no seu posto.

As últimas colheitas de três vinhos de topo, os Grandes Reservas tintos de 2016 e o Mirabilis Grande Reserva Branco de 2017, agora lançados, são demonstrativos das potencialidades daquele terroir: “…vinhos complexos, densos e profundos”, como dizem, com justificado orgulho, a produtora e o enólogo.

Três marcos que importa conhecer, enquanto se aguardam os resultados do trabalho que a mesma equipa vai fazer no Dão, na sequência da recente aquisição da Quinta da Taboadella, também “destinada exclusivamente a castas recomendadas e ancestrais para um mercado premium”. Uma promessa de novas alegrias.

Mirabilis Grande Reserva Branco Douro DOC 2017

Feito com uvas de uma vinha muito velha e das castas Viosinho e Gouveio, tem aspeto brilhante, cor citrina com reflexos esverdeados, aroma complexo, frutado e floral com vibrante mineralidade. Paladar elegante e profundo, final longo e sedutor. Para a mesa com (quase) tudo. €42

Quinta Nova Grande Reserva Tinto Douro DOC 2016

Uvas de vinhas velhas (25%) e da casta Touriga Nacional (75%), neste vinho de cor vermelha-violeta profunda, aroma a frutos pretos com um toque floral de violeta, e notas de especiarias. Paladar intenso e muito boa acidez, final muito longo e persistente. Para guardar. €55

Quinta Nova Referência Grande Reserva Douro Doc 2016

Uvas de vinhas velhas (25%) e da casta Tinta Roriz (75%), neste tinto grave e denso de cor vermelha-violeta, aroma muito complexo a frutos pretos com notas de especiarias. Paladar concentrado, final longo e persistente. €55