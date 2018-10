Brick Clérigos: Este restaurante do Porto só tem duas mesas comunitárias. Para repastos com boas doses de conversa

A ideia chegou de mansinho mas, aos poucos, vai sentando cada vez mais desconhecidos, lado a lado, à mesa, priviligiando-se a conversa e a partilha de sabores. O Brick Clérigos, no Porto, é um dos restaurantes com mesas corridas que fazem o tema de capa da VISÃO Se7e desta semana, nesta quarta, 31, nas bancas

Lucília Monteiro

Desde 2012 que à volta da enorme mesa – onde há revistas, livros, lápis e marcadores – se partilham comes e bebes, leituras e conversas, para fazer os clientes sentirem-se em casa. “É como se eu estivesse a receber amigos na sala; não fazia sentido ter mesas separadas”, diz Luís Almeida, proprietário do Brick, junto com Melanie Decelle. A decoração feita de pormenores deliciosos – como os utensílios de cozinha pendurados, as jarras com flores e os vasos à janela – e a comida simples, confecionada com ingredientes frescos, tornam o ambiente acolhedor e descontraído.

O Brick tem apenas duas mesas, partilhadas, claro, onde se sentam 8 e 18 pessoas, respetivamente. No início, os clientes estranhavam, agora são muitos os que aguardam horas por um lugar. Além de uma longa lista de tostas, saladas, tábuas de queijos e petiscos, que variam de acordo com a época e o mercado, há um menu de grupo (€25), que inclui a entrada, o prato (lasanha – frango ou vegetariana – ou delícia de bacalhau), servido em travessas para partilhar, e a sobremesa, além da cerveja e do vinho à descrição. Haja apetite!

Lucília Monteiro

Brick Clérigos > R. Campo Mártires da Pátria, 103, Porto > T. 22 323 4735 > ter-sex 12h-16h, 19h30-24h, sáb 13h-16h, 20h-24h, dom 13h-18h