Novos Tintos DSF: Vinhos de guarda

Domingos Soares Franco renovou a imagem e enriqueceu a sua Colecção Privada com duas novidades e uma confirmação. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Os vinhos da Colecção Privada DSF traduzem o espírito criador e a paixão de Domingos Soares Franco pela viticultura e pela enologia, segundo afirma ele próprio, desde que os lançou. Talvez soe a frase feita, até por vir do diretor de enologia e vice-presidente da empresa José Maria da Fonseca, que não pode deixar de ter sempre um olho no negócio, mas a produção em tão pequena escala, por um lado, e a inovação e a experimentação notórias, por outro, provam que se trata de vinhos especiais, mormente para quem os faz. E isto acontece porque, conforme também diz o enólogo, “em cada colheita, tenho total liberdade para decidir que vinhos vou fazer e como os vou fazer”.

Acabam de chegar ao mercado, com imagem renovada, três vinhos tintos da Colecção Privada Domingos Soares Franco: Grand Noir 2015 e Syrah Tannat 2016, que são novidades, e Touriga Francesa, já existente. A nova imagem destaca a designação DSF com a assinatura do enólogo por baixo, num design moderno e apelativo. Quanto aos vinhos, o Grand Noir 2015 provém de uma vinha do Alentejo; o Syrah Tannat tem origem em vinhas da Península de Setúbal, sendo igual a percentagem das duas castas; o Touriga Francesa 2016 é feito de uvas de uma vinha plantada, também, na Península de Setúbal. Estes três vinhos são de guarda, aptos para evoluir bem em garrafa. Refira-se também, como curiosidade, que todas as vinhas têm a mesma área: três hectares.

Colecção Privada DSF Grand Noir 2015

Cor vermelha profunda com alguns laivos acastanhados, aroma complexo a frutos pretos com delicadas notas florais de violeta. Paladar exuberantemente frutado com acidez viva, bons taninos, num todo bem equilibrado, final longo. Pode criar depósito. €13,90

Colecção Privada DSF Syrah Tannat 2016

Feito com uvas das castas Syrah e Tannat, em percentagens iguais, tem cor retinta, aroma intenso a frutos de baga com notas florais e paladar muito frutado. Boa acidez, taninos vivos mas suaves, final longo e persistente. Declaradamente gastronómico, a pedir sabores fortes. €13,90

Colecção Privada DSF Touriga Francesa 2016

Cor retinta, aroma complexo e delicado a frutos pretos da família do mirtilo, paladar rico, equilibrado e harmonioso, embora austero, com acidez correta e bons taninos. Final longo. Não filtrado nem estabilizado pelo frio, pode criar depósito. €13,90