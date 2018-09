No brunch de domingo do Vogue Café Porto os olhos também comem!

O cuidado nas cores e no empratamento lembram-nos como a imagem é importante no restaurante e bar da conhecida revista de moda, aberto recentemente no Porto, mas os três menus de brunch conquistam, sobretudo, pelos sabores: clássicos, frescos e saudáveis

O brunch está na moda e o Vogue Café Porto mantém-se fiel à filosofia da marca e sabe acompanhar as tendências. Se o compararmos com um guarda-roupa, também a carta opta por algumas peças-chave, aqueles clássicos que associamos imediatamente a este tipo de refeição, como os ovos benedict, o bagel com salmão, creme fraîche e alcaparras ou as panquecas com frutos vermelhos. Mas há outras propostas divididas entre os três menus de brunch (disponível apenas ao domingo), despretensiosas e confecionadas sem falhas, privilegiando sempre os produtos da época, de qualidade, e tendo em conta o equilíbrio nutricional do conjunto.

No Prêt-a-Porter (sim, as analogias com a moda são uma constante), por €18, não falham os tais clássicos já referidos (deve-se optar pelos ovos ou pelo bagel, assim como pelas panquecas ou pelas mini pavlovas), acompanhados por um sumo natural e por uma bebida quente (café, chá, capuccino ou late). A um casal, sugerimos a opção por pratos diferentes, porque as doses são substanciais e permitem as partilhas. Aliás, perante a apresentação tentadora, duvidamos que resista a uma garfada no prato ao lado.

Para quem prefira um menu mais saudável, o Veggie Chic, por €22, apresenta os crudités, uma seleção de vegetais crus para serem mergulhados em molhos caseiros (de húmus, guacamole e salsa mexicana com base de tomate, as panquecas de beterraba (desfiada) com ovo (escalfado) e a smoothie bowl de banana e morango, uma taça generosa que leva ainda granola, sementes e frutos vermelhos. Com estas propostas, é fácil querer estar na linha. Os acompanhamentos são os mesmos do menu anterior.

Por último, existe o Must-have, o mais completo e sofisticado (por €24), com direito a uma flute de espumante. O bagel aqui é aberto e dividido em dois e, numa metade, leva salmão e creme fraîche e, na outra, ovos e bacon. Há ainda iogurte caseiro com granola e panquecas com frutos vermelhos. A todos os menus podem acrescer alguns suplementos (com custo extra de €4), como vinho ou sangria a copo, mimosas, mocktail (cocktail sem álcool) ou sumo detox do dia.

As propostas conjugam com o ambiente cosmopolita, com design de interiores assinado por Paulo Lobo, a jogar com o preto e o branco. Recorde-se que este é o primeiro Vogue Café da Europa ocidental (há outros no Dubai, Moscovo e Banguecoque), propriedade da Condé Nast International, que se associou ao grupo The Fladgate Partnership para a abertura no renovado Hotel Infante Sagres, em abril. Desde então, surgiram outras novidades no espaço, como a criação de um menu executivo (€15), aulas de mixologia (€15, com direito a dois cocktails) ou a presença de um dj aos fins de semana à noite. Um formato em evolução, com novas surpresas a anunciar no futuro.

Lucília Monteiro

Vogue Café Porto > R. de Avis, 10, Porto > T. 22 339 8550 > seg-qui, dom 11h-01h, sex-sáb 11h-02h, Brunch: dom 11h-16h