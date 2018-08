Aqui há esplanada: 7 restaurantes e cafetarias do Porto com pátios e jardins escondidos

Atrás das fachadas dos edifícios do Porto, escondem-se prolongamentos insuspeitos, bem aproveitados e resguardados do burburinho da cidade. Eis 7 restaurantes e cafetarias com pátios e jardins – para descobrir como esta é uma cidade cheia de segredos

Lucilia Monteiro

1. Fabrica Coffee Roasters

Abriu em julho mais uma loja dedicada ao café artesanal na cidade. Depois de Lisboa, onde tem dois cafés, a Fabrica Coffee Roasters decidiu apostar no Porto, com uma loja maior dividida entre duas salas (uma delas será, em breve, de torrefação) e um pátio, resguardado do sol, de onde se avistam as traseiras das casas da Baixa. O café 100% arábica, torrado na hora, com origem no Brasil e Etiópia, é a base de todas as bebidas. Acompanhe-se, por exemplo, um café americano (€2,30), com uma fatia de pão de banana (€3,50), de bolo de courgette, uma empada de frango com queijo creme ou um croissant com pistachio. O café frio e o chá gelado com frutos vermelhos (receita caseira) casam bem com as tardes quentes. R. José Falcão, 122, Porto > T. 22 409 7824 > seg-dom 9h-20h

2. The Happy Nest

É um lugar repleto de boas energias, como descobriram as francesas Capucine Duval e Léa Cayrol, quando se instalaram no Porto, cidade pela qual se deixaram encantar após muitas viagens. A coffee shop do Bonfim, muito próxima da Faculdade de Belas Artes do Porto, abriu em meados de maio e, nas traseiras, o jardim de inspiração mexicana, acolhedor, funciona como um pequeno ninho. Tem uma vasta oferta de bebidas quentes e frias, à base de café, além de pequenos-almoços bem recheados (com os inevitáveis croissants franceses). Os almoços variam de semana para semana, mas são normalmente compostos por saladas, tostas ou taças. Aos sábados e domingos, há brunch das 10 às 15h, por €12,50. Av. Rodrigues de Freitas, 293, Porto > T. > ter-sex 8h30-17h, sáb-dom 10h-15h

3. Pátio Bonjardim

Tem uma localização improvável, como prolongamento da loja centenária BFG – Ferragens & Decoração, pertença da família das sócias Alexandra Oliveira e Marta Bessa. “O negócio foi crescendo e foi necessário ocupar os armazéns dos fundos, até ser possível avistar o pátio, muito atrativo para os clientes”, conta Alexandra. Há um ano, decidiram aproveitar este espaço soalheiro e recatado, abrindo uma cafetaria. Servem apenas refeições ligeiras, como saladas, tostas e empadas (o menu de almoço é de €7), com nomes sugestivos na ementa, a remeter para as ferragens – as bebidas alcoólicas são, por exemplo, as “arreganha a tacha”. A decoração também recorre a peças vendidas na loja. BFG – Ferragens & Decoração > R. do Bonjardim, 404, Porto > T. 22 200 2655 > seg-sex 9h30-19h, sáb 10h-13h

Fernando Veludo

4. O Pretinho do Japão

Quem passa pela movimentada e barulhenta Rua do Bonjardim e vê a fachada desta loja histórica, com 71 anos, não imagina esconder um quintal, onde reina o sossego, com muitas sombras, canteiro de ervas aromáticas e música descontraída. E um toque contemporâneo dado pelo graffiti assinado por Costah. Na mercearia fina cheira a café acabado de moer, há bacalhau pendurado à porta e as muitas especiarias e frutos secos vendem-se a granel. Muitos produtos ali vendidos podem ser saboreados na esplanada, sejam conservas, vinhos ou chás. Mas também há tostas, hambúrgueres e saladas, além de pratos do dia vegetarianos (como caril de legumes com grão e almôndegas de quinoa à bolonhesa) e sumos de fruta R. do Bonjardim, 496, Porto > T. 22 200 7185 > seg-sáb 10h-19h

5. Letraria – Craft Beer Garden

À semelhança de outras cidades europeias, o Porto também tem um beer garden, aberto pela cervejaria artesanal minhota Letra e similar ao da casa-mãe, em Vila Verde. O jardim exterior de 300 metros quadrados foi decisivo para a escolha do espaço. “Estamos no centro do Porto, mas parece um cenário rural, com muitas árvores de fruto, mesas e cadeiras de pedra e pouco ruído”, descreve Filipe Macieira, um dos sócios fundadores da Letra. Neste bar e restaurante, há 20 cervejas à pressão, além de outras 120 em lata ou garrafa. Maioritariamente portuguesas e todas artesanais. “Os clientes estão sempre à procura de coisas diferentes”, nota. Para acompanhar, há tábuas de queijos e enchidos, hambúrgueres, francesinhas ou pregos. R. da Alegria, 101, Porto > T. 93 934 8069 > seg-qui 17h-24h, sex-sáb 17h-02h, dom 16h-23h

Lucília Monteiro

6. Almeja

O primeiro restaurante do casal João Cura e Sofia Gomes, aberto em dezembro de 2017 numa mercearia antiga, aposta na cozinha de autor com raízes portuguesas, influenciada pelos produtos de mercado e da época. Como acontece em tantos edifícios do centro do Porto, nas traseiras esconde-se um longo quintal, aproveitado para instalar uma esplanada. Os clientes podem optar entre o menu de degustação (€55), o menu de almoço (€15) e o serviço à carta. E devem estar preparados para boas surpresas, tanto nos sabores como na apresentação. R. Fernandes Tomás, 819, Porto > T. 22 203 8120 > ter-sáb 12h30-15h30, 19h30-23h

7. Em Carne Viva