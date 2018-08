Restaurante Taxo: Uma boa surpresa por terras do Ribatejo

A homofonia de tacho e Cartaxo inspirou um nome original para um restaurante também característico. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Taxo

À saída de Cartaxo para a autoestrada (A1), junto do campo de futebol, na Quinta do Letrado, vê-se a entrada para o restaurante Taxo, que tem boas instalações modernas, bonitas, acolhedoras e melhor gastronomia, de raiz tradicional e regional, com apresentação contemporânea. Tem um jardim, onde se descansa e as crianças brincam; uma sala, designada "gourmet", para grupos e ocasiões especiais, como provas de vinhos, por exemplo, e a sala principal ampla, cheia de luz natural, colorida, decorada com apontamentos ribatejanos como as talhas de azeite e a máquina de engarrafar, as caixas com frutos e produtos hortícolas, que são notas de frescura, além dos gourmet e das garrafas de vinho, a remeterem para a loja e a sugerirem comida.



A ementa, que não é extensa, tem suficiente diversidade e propostas muitos sugestivas. Além de várias entradas, sete ou oito pratos de peixe, outros tantos de carne e seis sobremesas, apresenta diariamente um proposta de peixe e outra de carne, duas saladas, um prato e uma salada vegan, tudo com produtos de grande qualidade muito bem confecionados. As entradas são apetitosas, como os peixinhos da horta de polme fino e fritura correta, o mexilhão gratinado com queijo da ilha bem integrado, o choco frito à moda de Setúbal, brando na textura e no sabor, e o escondidinho de alheira de Miranda do Douro, tão guloso como se imagina.



Os pratos começam por agradar à vista e confirmam a sua bondade no paladar: lombo de bacalhau com broa, enorme, gelatinoso, estaladiço uma delícia; bife de atum à pitau, muito agradável o molho, mas imprecisa a cozedura foi pena; polvo da costa à lagareiro, macio como se quer; risoto de camarão e cogumelos frescos bem feito; charolesa na frigideira à Taxo tudo perfeito (qualidade da carne, que é do lombo, e confeção); costeletas de borrego alentejano com cebolada de batatinha, pimentos e açafrão conjunto bem afinado; naco de vitela à mirandesa a suculência da carne; e magret de pato da Quinta da Marinha, com a gordura e a macieza certas. Excelente doçaria com as farófias e o crème brûlée em destaque. Garrafeira centrada nos vinhos do Tejo com representações das outras regiões. Serviço jovem, atento, delicado, surpreendentemente profissional.

Taxo > Quinta do Letrado, Sítio da Pata-Choca, Cartaxo > T. 243 052 187 > seg-dom 12h-23h > €15 (preço médio)