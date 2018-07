No Fentelhas, em Guimarães, o bacalhau é uma tentação

A ementa tem dois capítulos fundamentais, o bacalhau e as carnes, mas também há fumeiros e salgadinhos. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Rústico, como a vivenda de granito onde está instalado, numa encosta próxima do mosteiro da vila de S. Torcato, perto de Guimarães, beneficiou da remodelação feita há dois anos e apresenta-se com as paredes pintadas de branco, em vez da pedra, e com portas, cadeiras, mesas, atoalhados, iluminação, quase tudo novo.

A ementa tem dois capítulos fundamentais: bacalhau e carnes. Mas, antes, há que atentar nas entradas, em especial no fumeiro (alheira, chouriço, salpicão, tudo de fabrico caseiro) e nos salgadinhos (bolinhos de bacalhau, pataniscas, rissóis de vitela), servidos com generosidade e a um preço fixo. Nos pratos principais, o bacalhau racheado (assim mesmo, de racha, por se abrir em grandes lascas) é uma tentação: posta inteira, alta, confitada, com a gelatina a aflorar e a prometer textura e sabor únicos. O bacalhau à Fentelhas, que leva puré e vai ao forno, e o bacalhau assado na brasa com batatas a murro também são boas escolhas. Quanto às carnes – posta, naco e espetada –, impõem-se pela qualidade, em regra coração da alcatra, e pela arte na grelha. Há que mencionar, ainda, os rojões à moda do Minho, o cabrito assado (sábado e domingo ou por encomenda), o cozido à portuguesa (no inverno), as pataniscas de bacalhau com arroz de feijão, o peixe fresco grelhado, entre outros pratos bem cozinhados e melhor servidos. Doçaria caseira tentadora. Garrafeira abrangente com destaque para os vinhos verdes. Serviço muito simpático.

Fentelhas > R. Pedro Homem de Melo, 111, S. Torcato, Guimarães > T. 253 551 292/91 710 8796 > ter-sáb 12h-14h, 19h30-22h30, dom 12h-14h > €18