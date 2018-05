Go Natural: Primeiro supermercado do Porto já abriu na Foz

Nesta loja com cerca de 300 metros quadrados, a missão é “democratizar a alimentação saudável e biológica, com sabor”. O primeiro supermercado Go Natural no Porto tem ainda um restaurante com esplanada e um gabinete de nutrição

Lucilia Monteiro

O primeiro supermercado biológico Go Natural da Sonae na cidade do Porto acaba de abrir na Foz. Com 4 mil artigos, divididos em mais de 40 categorias, incluindo uma alargada seleção de venda a granel, a loja tem ainda um restaurante, uma esplanada e consultas de nutrição.

Deixe-se para trás a movimentada Rua Senhora da Luz, o cheiro a maresia e o barulho do Atlântico para percorrer este supermercado de opções saudáveis. Com mais de 80% de produtos biológicos, aqui encontra-se uma grande variedade na área de suplementos alimentares e opções para quem tem intolerâncias alimentares. “O conceito base é o do Go Natural em supermercados biológicos e saudáveis”. Inês Valadas, administradora da Sonae MC, garante ainda que “todos os legumes, a maioria da mercearia seca, salgada e doce” estão isentos de químicos.

Ao contrário de um supermercado convencional, ninguém irá perder-se entre longos corredores à procura da área de frescos. Os legumes e as frutas ficam à entrada, do lado esquerdo, dispostos em prateleiras de madeira e em cestos que formam uma composição bem colorida. À direita encontra-se o restaurante com padaria atrás do balcão, onde se sucedem as fornadas de pão, ao longo do dia. No meio, fica a zona de grab&go da Go Natural, responsável pelo restaurante. Há refeições embaladas, sopas (de tomate, espinafres ou cenoura a partir de €1,99), sumos naturais (de pera, romã, cenoura ou laranja a partir de €1,19) para aquecer ou comer em prato, numa das mesas ali ao lado. Entre o interior e a esplanada, no Go Natural sentam-se 60 pessoas.

As sugestões ao balcão variam de acordo com a hora do dia. Ao pequeno-almoço e lanche, servem-se as novas smoothie bowls, feitas no momento, com uma base de iogurte, à qual o cliente pode adicionar granola, fruta e topping. Ao almoço há dois pratos do dia (couscous marroquino com pato, mexican bowl com frango e abacate, moqueca de peixe e camarão ou massa chinesa com ovo e legumes), que incluem sopa e bebida (€8,50). “Temos mais de cem receitas diferentes, com uma oferta criativa de saladas que podem acompanhar ou servir de refeição”, realça Inês Valadas. Ao lado do jardim vertical, há ainda uma secção de livros temáticos para levar todas estas ideias para casa.

Para facilitar o dia-a-dia do cliente, e numa lógica de transparência, todos os produtos têm indicação do país de origem e uma etiqueta junto ao preço informando se são biológicos, vegan, sem lactose, sem glúten ou sem açúcar. E, tal como num supermercado convencional, com uma filosofia non stop shop, é possível fazer aqui todas as compras. Da mercearia à limpeza da casa.

“Queremos democratizar a alimentação saudável e biológica, com sabor”, reforça. Nesse sentido, e pela primeira vez, o Go Natural tem um gabinete com consultas de nutrição. E até final do ano, Inês Valadas prevê abrir mais dois supermercados Go Natural, um em Matosinhos e outro na Baixa do Porto.

Go Natural > R. Senhora da Luz, 238, Porto > T. 93 662 7835 > seg-dom 8h30-21h