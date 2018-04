Já abriu o Vogue Café Porto: luxo, comida e cocktails

Já abriu o primeiro Vogue Café em Portugal, integrado no renovado Hotel Infante Sagres, no Porto. O design de interiores é de Paulo Lobo

Divulgacao

Dubai, Moscovo, Kiev e, agora, também o Porto têm um Vogue Café, a marca da conhecida revista de moda, propriedade da Condé Nast International, que se associou ao grupo The Fladgate Partnership para a abertura do primeiro restaurante em Portugal e da Europa Ocidental (Berlim deverá ser o próximo), no renovado Hotel Infante Sagres.

É de Paulo Lobo o design de interiores deste primeiro Vogue Café português, onde se apostou num jogo de padrões a preto e branco, espelhos e apontamentos de dourados, em duas salas e um pátio interior, com 155 lugares, entre mesas e dois balcões. A cozinha, aberta durante todo o dia, terá sugestões saudáveis, com ingredientes locais e propostas para partilhar, e é da responsabilidade de Gil Raposo, o chefe de cozinha português que passou os últimos anos no restaurante Wynn Macau, em Macau.

Divulgacao

É sua a criação dos pratos de inspiração asiática, como o poké bowl de salmão fresco ou a tempura de legumes, molho de beterraba e hortelã. Entre sopas, saladas e sandes, como focaccia de presunto bísaro, mozzarella fresca, tomate e rúcula, a carta inclui opções vegan e pratos mais elaborados como garoupa escalfada com molho pernod ou entrecôte maturado com batata pont-neuf aromatizada com trufa. Além das ostras ou vieiras do Algarve. Sobremesas, vinhos (com óbvio destaque para o vinho do Porto), espumantes e cocktails de assinatura da própria marca, fazem parte da carta deste café onde o luxo e a moda vão andar de mãos dadas.

Não se sabe se Suzy Menkes, editora internacional de moda da Vogue e a anfitriã da Conferência Internacional de Luxo (Condé Nast International Luxury Conference), que decorreu esta semana, em Lisboa, irá visitar, por estes dias, o Vogue Café Porto. Embora se saiba, porém, que a jornalista britânica já o tenha conhecido, há um mês e meio, durante uma visita ao Porto, com Adrian Bridge, o CEO do grupo The Fladgate Partnership.

Certo é que o Vogue Café Porto será uma das joias da coroa deste que foi o primeiro cinco estrelas da cidade (nascido em 1951), que acaba de ser requalificado e ampliado – tem agora mais dez suítes e um total de 85 quartos – por onde passaram personalidades como Amália Rodrigues, Dalai Lama ou, entre muitos outros, a banda irlandesa U2.

Vogue Café Porto > R. de Avis, 10, Porto > T. 22 339 8550 > seg-qui, dom 11h-01h, sex-sáb 11h-02h