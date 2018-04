S Restaurante & Petiscos: Bem-vindos à casa de Ilda Vinagre em Lisboa

Restaurante acolhedor e comida reconfortante com a qualidade das coisas feitas com verdadeira paixão. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Cozinheira de mão-cheia, Ilda Vinagre aportou em Lisboa, em março de 2017, pela mão de quem a tinha desviado do seu Alentejo para o Brasil, onde permaneceu por nove anos à frente do restaurante Bella Sintra e do Chiado, e a trouxe de volta para dirigir o S Restaurante & Petiscos. Ilda não é proprietária, mas manda na cozinha, que só tem o que ela sabe e gosta de fazer, desde os tempos da Bolota e do Esporão, no Alentejo, até aos do lado de lá do Atlântico. É cozinha portuguesa genuína com um cunho pessoal que lhe apanha o gosto e alinda a apresentação. Quanto ao restaurante propriamente dito, preserva as características que lhe reconhecemos com o toque rústico (chão de lajedo, exceto o da sala do fundo, que é de madeira, paredes de pedra, balcão de mármore, grande pé-direito), mesas bem-postas e ambiente descontraído.

A ementa é simples e acessível ao almoço, apenas com entrada, sopa, salada, três pratos de peixe, três de carne e sobremesas (doce ou fruta); e mais extensa ao jantar, mas sem ir além do que pode ser feito pelas mãos de Ilda. Renova-se a cada estação do ano, mas alguns pratos já não saem de lá, como acontece, nas entradas, com as empadinhas de perdiz, tão simples como apetitosas, e, nos pratos principais, com o camarão à Bella Sintra, em molho de caril com arroz de amêndoas; o bacalhau à Ilda, uma posta confitada em azeite com polme de ovo, farinha e amêndoa ralada sobre tomate, grelos e batatas, num equilíbrio assinalável; o bacalhau à S, frito e rodeado por legumes salteados, numa composição muito bonita; o polvo à lagareiro, simples e bom, com o azeite e o alho da praxe, mais um toque de colorau especial que lhe aviva o gosto; o arroz de pato à brasileira, feito no tacho e não no forno, malandrinho e não seco, de belo efeito gustativo e visual; a charlotte de aves com ervilhas salteadas, que também agrada tanto ao paladar como à vista. E ainda há as boas carnes: posta à mirandesa, escalopes com molho de mostarda, e bifes com pimenta-verde e à portuguesa. Boa doçaria, ou não fosse feita pela Ilda, em especial o parfait de figo com molho de nozes, o bolo de chocolate com redução de framboesas e a sericaia com ameixa de Elvas. Nota-se nesta enumeração e noutros itens da ementa que a carta pisca o olho ao turista, mas daí não vem mal ao cliente. Garrafeira em formação, pequena, equilibrada. Serviço eficiente e simpático.

S Restaurante & Petiscos > R. São Filipe Neri, 14, Lisboa > T. 21 386 6372 > seg-sex 12h-16h, 20h-23h30, sáb 20h-23h30 > €20 (preço médio ao almoço), €30 (preço médio ao jantar)