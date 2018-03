Eight – The Health Lounge: Oito razões (e mais uma) para se sentar à mesa deste restaurante

Comida simples, feita na hora e colorida. Assim se pode resumir a ementa vegan do novo restaurante (e loja) que abriu na Baixa lisboeta

Luís Barra

Os verdes, os amarelos e os vermelhos sobressaem na salada mediterranean blowout (€6,90), feita com alface, quinoa, tomate, pepino e amêndoa torrada. Já no latte vanilla sky (€3,70) é o azul da ervilha-de-cheiro que salta à vista, numa combinação preparada com leite de aveia, tâmaras e baunilha. “Servimos comida simples, saudável, colorida e feita na hora”, explica Lara Pereira da Silva, gerente do novo Eight – The Health Lounge, especializado em comida vegan, aberto há um mês na Baixa lisboeta.

O nome lê-se e escreve-se em inglês para facilitar as futuras aberturas no Dubai, em Londres e em Vancouver. Mas o significado do Eight – The Healty Lounge, que se divide por dois pisos, explica-se em português, na língua dos proprietários Nancy e Ruben Dias. E refere-se ao número de princípios que o casal, a viver no Canadá, acredita “conduzirem a uma existência saudável e plena”, lê-se no menu. E são eles: “Nutrição, exercício físico regular, muita água, exposição solar, autocontrolo, ar fresco, descanso suficiente e confiança em Deus.” Nesta cozinha não entram produtos lácteos, açúcares refinados, mel, carne ou óleos industriais. São substituídos por alternativas saudáveis: “Para adoçar utilizamos o puré de tâmaras, e para grelhar as curgetes, os pimentos, o tofu, entre outros legumes, o óleo de coco”, conta Lara Pereira da Silva.

Agora que se explicaram as motivações, segue-se a descrição de outras sugestões desta ementa saudável, preparada pela chefe canadiana Ceri Christiansen. Nas smoothie bowls, com fruta fresca, granola e sementes, o ceri berry (€5,90) destaca-se pelo tom avermelhado, que resulta da combinação do morango, da framboesa, do mirtilo, da banana e do leite de soja. “A granola é feita por nós”, diz Lara, aproveitando para salientar os ingredientes “cultivados” numa espécie de frigorífico instalado no piso térreo. É ali que crescem o manjericão, os brócolos e os rabanetes, entre outras ervas aromáticas e legumes. Para entreter entre refeições, experimentem-se os wellness shots, como o Fancy Nancy, com maçã e orégãos (€1,50), bom para “curar” constipações. Como estamos na época delas, o melhor é prevenir em vez de remediar.

Luís Barra

À entrada do restaurante há produtos que vale a pena espreitar, como as tábuas em madeira da Gradirripas, os sacos da Uma Agulha no Palheiro, o ouriço decorativo da UNI e os pratos vindos de Marrocos. De Londres, chegam os chás biodegradáveis da Teapigs e os sabonetes e as velas da Sevin.

Eight – The Health Lounge > Pç. da Figueira, 12 A, Lisboa > T. 21 886 2859 > seg-qui 9h30-20h, sex 9h30-15h, dom 11h-20h