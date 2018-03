Goût de France: Dia 21 come-se à francesa – em Portugal e no mundo

À boleia do Goût de France – que junta, a 21 de março, chefes de todo o mundo à volta da cozinha gaulesa – fomos à procura dos lugares mais franceses, em Lisboa e no Porto, que fazem o tema de capa da VISÃO Se7e, esta quinta-feira, 15, nas bancas. Saiba aqui quais os restaurantes que, em Portugal, aderiram à iniciativa

O objetivo é ambicioso: no próximo dia 21, chefes de todo o mundo celebram a gastronomia francesa à mesa. A ideia foi inspirada pelos Jantares de Epicuro, organizados no início do século XX, pelo chefe Auguste Escoffier, com o objetivo de divulgar esta cozinha. No primeiro participaram mais de quatro mil pessoas, e no último, em 1914, nas vésperas da I Guerra Mundial, dez mil, espalhadas por 147 cidades. Depois da inscrição da refeição francesa na lista de Património Imaterial da Humanidade da UNESCO, em 2015, o Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros francês recuperou este jantar à escala global e, pelo quarto ano consecutivo, organiza o Goût de France / Good France. Para se candidatarem, os restaurantes e embaixadas devem apresentar um menu que respeite a estrutura da refeição: aperitivo generoso, uma entrada, um ou mais pratos, queijo e/ou uma sobremesa, acompanhados com vinhos e com champanhes franceses.

A Nova Aquitânia, região de excelência dos vinhos gauleses, como os célebres Bordeaux, vai estar em destaque nesta 4ª edição, que homenageia também Paulo Bocuse, um dos chefes de cozinha mais influentes, falecido em janeiro de 2018, aos 91 anos, e que inspirou o filme Ratatouille, da Disney.

Em Portugal, são 36 os restaurantes participantes, de norte a sul do País e ilhas, entre a sofisticação do Lisboète, em Lisboa, ou do Il Gall d'Oro, no Funchal, e projetos como a Cozinha Popular da Mouraria, também em Lisboa. Será ainda organizado um concurso gastronómico nas Escolas de Hotelaria de Lisboa, de Coimbra e do Porto. Entre 21 e 24 de março, os restaurantes das respetivas escolas servirão os menus franceses vencedores.