Restaurante Book, em Lisboa: Entre livros e ardósias

O restaurante do Hotel da Estrela, em Lisboa, mudou de nome e tem ementa nova. Agora chama-se Book e só não mexeu nos clássicos − um prato de polvo e duas sobremesas

O nome Cantina da Estrela passou à história, agora o restaurante do Hotel da Estrela, em Lisboa, chama-se Book. As mudanças na disposição e decoração da sala não foram radicais, mas percebem-se com um olhar mais atento. Onde antes se almoçava ou jantava, funciona uma sala para grupos, e na zona do antigo bar, invadida pela luz natural e com vista para o jardim, são servidas as refeições. Já as cadeiras e mesas foram herdadas do restaurante do Hotel Infante Sagres, no Porto, encerrado para remodelações, e que também se chamava Book.

O ambiente evocativo das antigas escolas, o tema do Hotel da Estrela, mantém-se nos detalhes: quadros de ardósia onde assentam alguns pratos, livros que servem de base aos tachos. No Book, as novidades chegam também da cozinha, sob o comando de Diogo Conde, 29 anos. “A comida de conforto com raiz mediterrânica, inspirada pela gastronomia alentejana e minhota, é o que me dá mais gosto fazer”, diz. A nova ementa inclui sopa de peixe, croutons de broa de milho e coentros; bacalhau escalfado em vinho do Porto, migas de grão-de-bico, couve-portuguesa e broa de milho; e bife do beijinho à Bairrada. “Leva um molho pimenta, semelhante ao do leitão, e é confecionado com um corte designado por sete da pá, muito tenro e saboroso”. Mas descansem os clientes habituais, que há clássicos que se mantêm: o polvo grelhado com batata-doce, o prato mais pedido, e, nas sobremesas, o gelado de salame de chocolate com a nossa “luscious chocolate mousse”, e o melhor pão-de-ló do universo. “Não fazia sentido tirar as sugestões mais procuradas”, afirma Isabel Albuquerque, diretora do hotel. No final da refeição, o Book mantém o desafio de ser o cliente a fazer a própria conta, decidindo o preço do prato, entre um valor mínimo e máximo, em função do grau de satisfação, e a avaliar também o serviço, pois a parceria com a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa continua, com os alunos, quer na sala quer na cozinha, a aprenderem.

Book > Hotel da Estrela, R. Saraiva de Carvalho, 35, Lisboa > T. 21 190 0100 > seg-dom 12h30-15h, 19h30-22h