Il Pizzaiolo: O novo restaurante na Baixa do Porto de inspiração 'veramente' napolitana

As pizzas ocupam a maior fatia da ementa do Il Pizzaiolo, a nova “forneria” da Baixa do Porto, onde há risotto trufado, torta caprese e sangria de pera e canela a fazer o cliente viajar sem sair da mesa

Lucília Monteiro

No Clube 3C, onde as noites já foram longas, com a cabina ocupada pelo dj Chibanga e as paredes habitadas pelo Porto, de Hélder Pacheco, funciona, desde o passado dia 20 de dezembro, o Il Pizzaiolo, uma “forneria” de inspiração napolitana. É no início da Rua Cândido dos Reis, a dois passos da Torre dos Clérigos e da Livraria Lello, que fica agora a casa dos amantes de pizzas de massa fina na Baixa do Porto – e está longe de ser uma pizzaria qualquer. Aos sabores e produtos provenientes de Itália junte-se o forno feito à medida, tijolo a tijolo, pela marca italiana Stefano Ferrara, de Nápoles, e a técnica dos chefes italianos Gaetano Barone e Vittorio Varrati.

Lucília Monteiro

Antes de ocupar um dos 60 lugares disponíveis no interior de estilo industrial – a esplanada é sempre uma opção a considerar, para quem quer ficar bem no meio da concorrida movida portuense –, observe-se o forno e as habilidosas manobras a que a massa é sujeita antes de lá entrar. “É uma pizzaria descontraída e informal, sem perder o rigor e a competência do serviço”, salienta Miguel Camões, um dos sócios. O Il Pizzaiolo tem uma carta curta, mas de sabor muito apurado. São 14 as pizzas servidas em tábuas que ocupam boa parte da ementa, desde as simples margherita (€6,90) e diavolina (€8,90) à elaborada gamberetti (€12), passando pelo saboroso risotto trufado (€12,50) e a pasta linguine nero e gambi (€9,75), acompanhada pela original sangria de pera e canela (€19). Nas sobremesas, não deixe de provar a torta caprese (€4) ou a mousse de limoncello (€3,50). São simplesmente irresistíveis.

Miguel Camões confessa ter adquirido o antigo clube já com a intenção de abrir o Il Pizzaiolo: “Foi uma questão de nicho de mercado, porque na Baixa não existia ainda um restaurante de inspiração napolitana.” Mas devido a outros projetos, naquela mesma rua, como a Vermuteria da Baixa, de que Miguel Camões também é sócio, só no final de agosto avançaram as obras. Do Clube 3C ficou uma mão-cheia de memórias boas e partilhadas por muitos clientes, a configuração das salas e os já muito usados contentores de mercadorias, onde está o bar e o forno “veramente” napolitano.

Lucília Monteiro

Il Pizzaiolo > R. Cândido dos Reis, 18, Porto > seg-dom 12h-24h