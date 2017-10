Vegan Vibe: Nesta caixa surpresa só entram produtos saudáveis

Bolas energéticas de cacau, sem açúcares refinados e sem conservantes, gomas confecionadas com fruta feia ou aveia sem glúten. As caixas da Vegan Vibe contêm produtos 100% vegan eticamente responsáveis, ideais para levar dentro de uma lancheira para a escola, ginásio ou emprego

Desde 2015 que Eva Pais tinha a ideia de criar uma empresa de encomendas de produtos vegan online. A decisão de abandonar a carreira de 20 anos numa multinacional, na área dos recursos humanos, tomou-a depois de uma viagem que fez, nesse ano, a Amesterdão. De lá trouxe a força de vontade para mudar a insatisfação profissional que se refletia na sua saúde e também as primeiras iguarias que incluiu no novo projeto, Vegan Vibe, criado em abril. “Trata-se da primeira caixa com produtos 100% vegan eticamente responsáveis, com subscrição mensal, enviada para a morada pretendida”, explica Eva Pais, que se tornou, durante este processo, numa vegetariana convicta. “Os produtos que compõem a Vegan Vibe box também são cruelty free: Não contêm substâncias ou alimentos que tenham sido testados em animais ou que tenham causado o seu sofrimento”, sublinha.

Dentro destas caixas surpresa, cujo recheio muda todos os meses, podem chegar pastilhas elásticas biodegradáveis, feitas com seiva da árvore, bolas energéticas de cacau, sem açúcares refinados e sem conservantes, e gomas confecionadas com fruta feia. Mas há outras sugestões, compradas em lojas e mercados de Londres, Letónia e Alemanha, como o leite de coco, rico em gorduras saudáveis, e as barras energéticas com fruta, aveia sem glúten e óleo de coco. Todas estas opções, entre outras, também podem ser compradas avulso na loja online da marca. Por agora, a Vegan Vibe aposta, unicamente em snacks saudáveis, ideais para levar dentro de uma lancheira para a escola, ginásio ou emprego, mas espera incluir em breve outro tipo de alimentos.

Vegan Vibe > encomendas em www.veganvibe.pt > entregas em Portugal Continental e ilhas > €20,90 (portes incluídos)