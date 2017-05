Zenith Brunch & Cocktails Bar: À medida do freguês

Em qualquer altura do dia, há tostas, ovos benedict, panquecas e smoothie bowls. Porque no Zenith Brunch & Cocktails Bar, no Porto, o brunch não tem hora marcada

Lucília Monteiro

Antes das dez da manhã, hora a que abrem as portas, já o Zenith Brunch & Cocktails Bar costuma ter fila de espera. Desde que começou a funcionar, em meados de abril, que a nova cafetaria/restaurante, junto à Praça Carlos Alberto, no Porto, não tem tido mãos a medir. Um dos motivos é o facto de servir brunch a qualquer hora, até às seis da tarde. Fernando Sá e Tiago Silva, que durante cinco anos geriram o Zenith Lounge, no topo do hotel HF Ipanema Park, inspiraram-se “nas coffee shops de Nova Iorque à Austrália” e quiseram “combater o estigma de que o brunch se consome num hotel, em dias estabelecidos e com um menu fixo”.

Aqui serve-se à la carte e ao gosto do cliente. “É uma refeição para qualquer hora do dia”, sublinha Fernando Sá. Tanto saem uns ovos benedict (€6) – escalfados ou panados, servidos em tosta de pão com abacate e molho hollandaise – como uma taça de granola caseira com iogurte, topping de banana, frutos silvestres ou com creme de açaí (€5), ou como umas panquecas de manteiga de amendoim, frutos silvestres, oreo ou bacon e ovo (€6).

Os smoothie bowls (€6,50), com iogurte de soja, açaí, spirulina e frutas, têm ganho cada vez mais adeptos. Sem esquecer o shakshuka (€9), prato de influências do Médio Oriente, um refogado de pimentos e tomate com harissa, ovos no forno, coentros, tofu fumado e iogurte grego. Ou as tapiocas de abacate e ovo, queijo vegan, frango e manteiga de amendoim (a partir €6).

As bebidas derivadas de café são asseguradas pela artesanal Fabrica Coffee Roasters (disponíveis em versão take away) e muitos dos cocktails são de autor, como a sangria de espumante com manga e morangos e o mojito de morango e melancia, verdadeiras estrelas da casa.

A decoração vintage industrial, da autoria da arquiteta Ana Matias, assumiu as condutas no teto e o tijolo burro na parede, inspirando-se nos lofts nova-iorquinos. Nas noites de sexta e sábado, o Zenith transforma-se em bar – apostando em cocktails e gins – e, em breve, prometem, começarão a servir jantares.

Lucília Monteiro

Zenith Brunch & Cocktails Bar > Pç. Carlos Alberto, 86, Porto > 22 017 1557 > seg, qua-qui 10h-20h, sex-sáb 10h-02h