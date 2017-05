Gelados Mo-Mo: De Cracóvia para o Porto

A ideia da mais recente geladaria artesanal do Porto nasceu na Polónia, onde o português Luís Montes vivia com a mulher, a ucraniana Kateryna Moskalets. A Mo-Mo é uma das novidades no roteiro de geladarias que faz o tema de capa da VISÃO Se7e esta quinta-feira, 18, nas bancas

Rui Duarte Silva

Há muito tempo que o bracarense Luís Montes, engenheiro civil, e a mulher, a ucraniana Kateryna Moskalets, diretora de sistemas de informação, ambos com 35 anos, pensavam deixar Cracóvia para viver em Portugal. Ao fim de oito anos, chegaram ao Porto determinados a abrir um negócio próprio. “A Polónia não era casa para nenhum de nós. Éramos estrangeiros lá”, conta-nos Luís. Desde o início de abril que a Mo-Mo (as primeiras duas letras dos apelidos do casal) vende gelados artesanais, próximo do jardim da Cordoaria. Luís não esconde a influência que o aumento de turismo na cidade teve para a escolha do lugar.

Rui Duarte Silva

A loja tem 20 metros quadrados e apenas meia dúzia de lugares no exterior. Lá dentro, está a vitrina com os 18 sabores diferentes (€1,50/uma bola, €2,80/duas bolas, €3,90/três bolas). “Na Polónia, as geladarias são uma vitrina à frente da porta a venderem o gelado para fora”, conta Luís. É Kateryna quem faz os gelados quase todos os dias, depois de ter frequentado uma formação na Universidade do Gelado Carpigiani, em Bolonha, Itália, e de ter aperfeiçoado a técnica numa gelataria em Berlim.

Todos os gelados, garantem, são feitos “sem corantes nem conservantes”, usando frutas da época e, até, alguns produtos biológicos. Entre os sabores, há kiwi com banana da Madeira, maracujá, framboesa, limão, figo com vinho do Porto, chocolate com menta, iogurte biológico, amendoim com chocolate e caramelo, natas, pistáchio e café (feito com o café artesanal Vernazza Coffee Roasters, que também se consome na loja). E, para provar, a Mo-Mo tem ainda um gelado de esparguete, feito com uma base de chantilly, três bolas de baunilha transformadas em fios de esparguete, molho de morango e chocolate branco a fazer lembrar queijo ralado (€5/taça).

Rui Duarte Silva

Gelataria Artesanal Mo-Mo > R. Mártires da Pátria, 171, Porto > T. 91 830 6158 > ter-dom 12h-20h