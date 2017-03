Solar dos Leitões: O que vem (mais) à mesa é peixe

Há leitão, sim, senhores, mas só por encomenda, porque aqui reina o peixe, sempre fresco, da costa, do melhor. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Solar dos Leitões, em Lisboa

Mário João

Escondido na parte velha do Calhariz de Benfica, que é uma zona mal servida de acessos, de sinalização e de tudo, pode ser difícil de encontrar à primeira, sugerindo-se o seguinte trajeto para chegar ao Solar dos Leitões: na rotunda de Pina Manique, seguir em direção a Benfica/ Segunda Circular, sair na primeira rua à esquerda, virar logo a seguir, também à esquerda, e, depois, na segunda viela, à direita. Ei-lo: pequena esplanada exterior com a parreira ainda despida e os bancos e mesas de pedra à espera do bom tempo; porta de entrada que dá para um pequeno balcão, atrás do qual se vê a cozinha: duas salas paralelas com decoração singela e mesas bem postas, a segunda das quais para fumadores, exibindo, lado a lado, a montra de peixe e o grelhador, que são o sanctum sanctorum da casa e o motivo da vinda de tanta gente à parte velha e desprezada do Calhariz de Benfica.

A base da ementa é o peixe grelhado na brasa, que recebe mais de noventa por cento dos pedidos. Dá gosto vê-lo na montra, sempre fresco: cherne, imperador, salmonete, robalo, dourada, rodovalho e outros de espécies nobres, a par das populares sardinhas, dos carapaus e dos massacotes (besugos pequenos), por exemplo. O cliente escolhe e diz se quer o peixe escalado ou inteiro, porque há o cuidado de lho perguntar. Depois, o peixe é grelhado de forma exemplar por Ricardo Leitão, dono da casa e representante da terceira geração da família que deu o nome ao restaurante.

Com antecedência de meia hora preparam-se outras especialidades, como a massada de cherne, os arrozes de garoupa e de camarão-tigre, o pargo no forno, a garoupa à portuguesa (na frigideira com refogado de tomate e pimento e batatas) e a cataplana de garoupa. Mediante encomenda, fazem-se iguarias como a lampreia em arroz ou à bordalesa (3 pessoas, 90 euros), o sável com açorda de ovas, o leitão à moda da Bairrada e a paleta de cordeiro de leite com arroz de forno e batatas. Em tudo se evidencia e se respeita a qualidade das matérias-primas, dom maior do restaurante. Numerosos petiscos para entrada, dos salgados aos mariscos e aos queijos e enchidos.

Doçaria tradicional feita na casa com todo o esmero. Garrafeira extensa, servindo a copo o que o cliente pede, com preço determinado pelo da garrafa. Serviço eficiente e simpático.

Solar dos Leitões > Tv. Marques Lésbio, 20, Lisboa > T. 217 787 587 > seg 12h-16h, ter-sáb 12h-16h,19h30-23h30 > €30 (preço médio)