A Fábrica: Da cuba para o copo…

... sem passar pela garrafa. É assim na fábrica e bar de cerveja artesanal que abriu na Rua da Picaria, no Porto

Lucília Monteiro

Não é só um brew pub, nem apenas uma fábrica de cerveja artesanal. A Fábrica, que acaba de nascer na Rua da Picaria, no Porto, é, afinal, as duas coisas, mas com uma diferenciação em relação a outros negócios deste segmento: não vende cerveja engarrafada. E a explicação parece ser simples: “Sei que o estado em que a cerveja apresenta a sua qualidade mais apurada é antes do processo de enchimento e pasteurização. É nessa altura que tem as características sensoriais mais apuradas”, justifica um dos sócios, Tiago Duarte, mestre cervejeiro com largos anos de experiência nesta área. A vontade de produzir a própria cerveja, aliada a uma tendência mundial, foi o que bastou para a abertura deste bar e fábrica “numa rua com muito movimento e vida” da Baixa do Porto.

A Fábrica, com salas em dois pisos e um terraço, tem várias mesas corridas de madeira, com vista para as quatro cubas de fermentação (cada uma leva mil litros). O projeto arquitetónico do ateliê LIKEarchitects apostou nos cinzas, no inox e nas madeiras, criando um ambiente despretensioso, a pensar no convívio. “A ideia é que se tenha a experiência de beber uma cerveja diretamente da cuba de fermentação”, reforça José Eduardo Nunes, outro dos sócios desta microcervejeira que tem, por enquanto, apenas duas cervejas: uma pilsen ou lager (a da Fábrica) e uma temática, alusiva à inauguração. Se a primeira é dourada, translúcida, leve, com amargo pronunciado, a segunda, de edição limitada, “é uma cerveja suave, turva, aroma trufado e floral, amargo ligeiro, com acidez pronunciada e carácter cítrico”, descrevem.

O objetivo, acrescenta Tiago Duarte, passa por “criar cervejas sazonais rotativas e de carácter festivo”. Nas cubas, já se encontra a fermentar uma outra, de inverno, que “será mais escura, mais pesada, com mais álcool e lúpulo”, revelam, e estão a ser pensadas muitas outras temáticas e com duração limitada, como a Queima das Fitas, alusiva à festa dos estudantes universitários que se celebra em maio. Para acompanhar a cerveja, que custa entre €1,70 (copo de 0,20l) e €7 (jarro), há pregos, hambúrgueres (entre €3,90 e €5,90) e batatas fritas, para saborear a qualquer hora.

Em breve, A Fábrica organizará workshops para ensinar a fazer cerveja, em que será possível acompanhar todo o processo de fermentação, que demora cerca de três semanas.

A Fábrica > R. da Picaria, 72, Porto > seg-qui 11h-24h, sex-sáb 11h-02h