Sete novos brunches para um fim de semana preguiçoso

Cheesecakes, macarons e brownies; sopas, ovos benedict, tábuas de queijos e de enchidos – esqueça as dietas e entregue-se à preguiça do fim de semana num destes novos sete brunches, em Lisboa e Cascais

1. DeliDelux

As três sugestões de brunches servidas ao fim de semana na mercearia, charcutaria e cafetaria DeliDelux, em Santa Apolónia, já não passam despercebidas aos comensais lisboetas que ali vão há cerca de uma década para comer um croissant francês ou os ovos mexidos, acompanhados por um sumo de laranja natural e uma vista de rio surpreendente. Com a abertura da segunda loja perto da Avenida da Liberdade, perde-se a proximidade do Tejo, mas ganha-se uma nova morada para saborear os brunches DeLight, Delux e Benedict. Este último menu é composto por uns deliciosos ovos benedict servidos em bolo do caco com salmão fumado e bresaola, entre outras iguarias de fazer crescer água na boca. R. Alexandre Herculano, 15A, Lisboa > T. 21 314 1474 > sáb-dom 9h-13h > €14,90 (DeLight), €16,90 (Delux), €18,90 (Benedict)

2. O Ponto mais Doce da Cidade

Desde sábado, 28 de janeiro, que há brunch na loja e escola de doces Ponto mais Doce da Cidade, no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa. É servido ao sábado e ao domingo, em duas versões, à descrição e ao menu, e sem horário rígido. Apesar do nome da pastelaria, este novo brunch tem um pouco de tudo. Na categorias dos doces há Melhor Pão de Ló do Universo, macarons, scones, brownies, cheesecake. Nos salgados, destacam-se as empadas e as tostas. “Toda a gente gosta de ir ao brunch, mas existem condicionantes. Principalmente quando se tem filhos torna-se complicado chegar a horas a qualquer lado. Por isso, estendemos o nosso brunch entre as 11 e as 17 horas”, explica Margarida Gorjão Henriques, proprietária do Ponto mais Doce da Cidade. R. Saraiva de Carvalho, 120A, Lisboa > T. 21 192 4706 > sáb-dom 11h-17h > €9 (menu), €16 (à discrição), €9 (mais de 11 anos)

3. The Decadente

Junto ao Miradouro de São Pedro de Alcântara, a refeição começa com diferentes pães que se podem barrar com compotas, segue-se um iogurte com muesli caseiro e fruta e, depois, um prato principal: peito de frango grelhado em bolo do caco com bacon, ovo, queijo da Ilha, alface e molho holandês ou tártaro de salmão com cornichons, abacate, mostarda e bulgur com legumes e a panqueca de farinha de milho & vegetais, ratatouille e manjericão. No final, se ainda houver espaço para uma sobremesa, há panqueca de trigo com Nutella, banana caramelizada e crumble de Amêndoa. Hostel The Independente > R. de São Pedro de Alcântara, 81 > T. 91 306 93 45 > sáb-dom 12h > €13 (o menu inclui entrada, prato principal, sumo e café; com sobremesa acresce €3)

4. Topo Chiado

As iguarias deste brunch com vista para o Chiado e para as ruínas do Convento do Carmo chegam à mesa numa ardósia. Nela há espaço para um copo de sumo natural (laranja, cenoura ou ananás), um ovo à escolha (mexido, benedict ou estrelado), um cestinho com diferentes pães (inclui um croissant e um pão de Deus) e diversas compotas. Este Mini Brunch foi criado para as crianças até aos 12 anos. Para os mais crescidos, aconselha-se o Brunch Chiado que, para lá do já descrito, tem um pratinho de enchidos e de queijos, iogurte com granola e para sobremesa uma madalena e um salame de chocolate, em tamanho pequeno. Há, ainda, mais uma opção, o Chiado Vegetariano, que, em vez dos enchidos e queijos, inclui uma salada de rúcula e cogumelo e um brownie de batata doce. Brunches que, de futuro, poderão também ser saboreados na sala coberta com cerca de 30 lugares que o Topo Chiado ganhará em breve (tal como um bar de cervejas artesanal). Terraços do Carlo, Lisboa > T. 21 342 0626 >sáb-dom, fer 12h-16h > €7,50 (Mini Brunch), €15 (Brunch Chiado e o Chiado Vegetariano)

5. O Padeiro

Só faltava mesmo o brunch neste restaurante, padaria e pastelaria de fabrico próprio, no centro de Lisboa, onde já se podia tomar o pequeno-almoço, almoço e jantar. Desde 28 de janeiro que aos sábados e domingos se serve um verdadeiro banquete, a avaliar pela quantidade de pratos quentes e frios que estão à vista e à mão de quem quiser reservar mesa, entre as 11 e as 16 horas. Alguns exemplos, para despertar o apetite: cogumelos salteados, ovos cozidos, quiches vegetarianas, carnes frias, bolos caseiros à fatia. Av. Marquês de Tomar 95A, Lisboa > T. 96 231 8962 > sáb-dom, fer 11h-16h > €10

6. DeLisbon

No interior do Palácio Chiado, onde durante muitos anos funcionou o IADE – Instituto de Arte, Design e Empresa, em Lisboa, procure-se, no primeiro piso, o restaurante DeLisbon, especializado em charcutaria portuguesa. Ali, rodeado de frescos e tetos trabalhados, podem saborear-se ovos mexidos, requeijão, queijo de ovelha, paio do cachaço, fiambre, azeitona preta, doce do dia, manteiga e fruta da época. Palácio Chiado > R. do Alecrim, 70, Lisboa > T. 21 346 3152 >sáb-dom 12h-16h >€18

7. Martinhal Family Hotel

No restaurante O Terraço, no Martinhal Family Hotel, perto do Guincho, as iguarias do brunch estão arrumadas em várias mesas. O aveludado de capão, a caldeirada de peixe aromatizada com coentros e o rolo de carne recheado com espinafres e bacon são as sugestões quentes da ementa que inclui, ainda, uma lasanha de carne muito apreciada pelos mais pequenos. Para eles, há também jogos, slide, insuflável e vigilância reforçada, para que os pais possam saborear com calma aquilo que lhes chega à mesa. Mas, atenção, este brunch apenas será servido até 31 de março. É aproveitar agora. Qt. da Marinha, R. do Clube, Cascais > T. 21 850 7788 > sáb-dom 12h-17h > €35 (adulto, bebidas incluídas), Criança: 0-2 anos gratuito, 3-9 anos €15, 9-12 anos -€20. O preço inclui acesso gratuito ao Kids Club e Playground e 20% desconto no Finisterra Spa