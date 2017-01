Sala de Corte: À flor da carne

Pequeno no espaço e limitado na oferta, apenas carne, mas acolhedor e muito gostoso. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Sala de Corte, em Lisboa

Mário João

É um restaurante especializado em carnes grelhadas, tal como sugere o nome, Sala de Corte, e tem matérias- -primas de grande qualidade que sabe tratar e apresentar da melhor maneira. Um ano e meio de casa cheia confirma-o. O espaço é pequeno, no rés do chão de um prédio da velha Lisboa, por detrás do Mercado da Ribeira, ao Cais do Sodré, com uma fiada de assentos ao balcão e outra de pequenas mesas com banco almofadado de um lado e cadeiras do outro, onde os clientes se sentam aos pares. Acanhado, mas agradável, com soluções engenhosas como a das instalações sanitárias – ao fundo, passando a garrafeira –, a que foi dada a aparência de uma câmara frigorífica. Por causa das limitações do espaço, não aceita reservas e o melhor a fazer é chegar cedo ou esperar na rua, onde também há um banco, algumas cadeiras e serviço de bar.

A ementa centra-se na carne de novilho, parte da qual é maturada durante 21 dias para os cortes de entrecôte (200g), vazia (200g) e chuletón de buey (750g), e a restante dá a picanha (200g), o lombo (200g) e o chateaubriand (300g). Trata- -se, obviamente, das carnes mais aptas para maturação e dos cortes mais conhecidos. O êxito do restaurante vem daí: da carne de qualidade (re)conhecida, a que se junta uma preparação muito cuidada, feita no Josper, que é simultaneamente grelha a carvão e forno, conjugando as vantagens de um com as do outro para beneficiar a textura, o sabor e o aroma da carne. Esta é servida em tábuas de corte com tomate cereja assado e “relish” de tomate fumado (apontamento agridoce), a que se junta um molho à escolha, sendo o “chimichurri” e a maionese trufada os mais excitantes dos sete propostos. Para acompanhamento, não incluído, há oito sugestões, que vão das simples batatas fritas e legumes grelhados aos gulosos “dauphinoise” de batata-doce e “Brás” de cogumelos e espargos verdes.

Mas a ementa não se esgota nos cortes e oferece outras opções, como os três pregos (vazia, entrecôte e lombo em bolo do caco com maionese de mostarda e batatas fritas), o bife tártaro, a sanduíche de vitelão com molho barbecue e legumes crocantes e o hambúrguer de novilho com ovo, queijo cheddar e barriga de porco fumado. Boas entradas, destacando- -se os croquetes de novilho e a tábua de queijos portugueses, que são excelentes. Nas sobremesas reina a pavlova de frutos vermelhos com sorbet de framboesas. Garrafeira bem selecionada com sugestões interessantes e pouco vulgares. Serviço jovem, dinâmico e delicado.

Sala de Corte > R. da Ribeira Nova 28, Cais do Sodré, Lisboa > T. 21 346 0030 > seg-sex 12h-15h,19h-24h, sáb-dom 12h-24h > €35 (preço médio)