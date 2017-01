O aconchego familiar do restaurante Casa de Pasto

As novas sugestões do chefe de cozinha Hugo Dias de Castro, no restaurante Casa de Pasto, lembram os almoços de domingo em casa dos pais e dos avós

Mario Joao

Os torresmos em forma de pipocas chegam à mesa dentro de uma tacinha, para serem acrescentados ao creme de feijão-preto. Ouve-se o seu estalar quando caem no caldo e quando se leva a colher à boca. “Faz lembrar as sopas das nossas avós, é quentinho e, por isso, ideal para os dias frios de inverno”, diz Hugo Dias de Castro, o chefe que, em dezembro, assumiu a cozinha do restaurante Casa de Pasto, em Lisboa.

Neste primeiro andar, no Cais do Sodré, há agora uma nova ementa, a condizer com o ambiente de casa de família. Não é à toa que Hugo Dias de Castro, nascido há 27 anos em Guimarães, se recorda da comida da sua avó Sãozinha: “Não me ensinou a cozinhar, mas foi com ela que ganhei a paixão pela cozinha. É a melhor cozinheira do mundo”, conta o chefe que passou pelos restaurantes 100 Maneiras, Terraço do Hotel Tivoli, Tavares Rico e, entre outros, pelo Tabik, cuja cozinha chefiava antes de se mudar para a Casa de Pasto.

Nesta nova ementa, quase tudo remete para os almoços de domingo em casa dos pais e dos avós. As entradas podem e devem ser partilhadas: como a cavala curada com cebolo tostado (€10), de sabor intenso, ou as “Iscas com elas” (€6), uma reinterpretação do chefe que engrossa o molho com pedaços da própria isca cozinhada a baixa temperatura, e acrescenta fatias finas de pão torrado, pickles de cebolo e batata rato (mais carnuda).

Nos pratos principais, o bacalhau com couve e colagénio (€17) é, segundo Hugo Dias de Castro, “uma espécie de bacalhau com todos, que leva bacalhau, grão e couves numa terra de broa”. Já nos secretos com creme de laranja (€15), a surpresa está na textura da carne tenra, que é cozinhada a baixa temperatura e depois grelhada a carvão. Podem ser acompanhados por migas de grelos e pinhão (€3,50) ou arroz de miudezas (€3), por exemplo. A torta de cenoura com gengibre e chocolate branco (€6,50) faz prolongar a refeição que se quer sem pressas – e regada com um dos cocktails criados por Lucas Vilar

Casa de Pasto > R. de São Paulo, 20, Lisboa > T. 96 373 9979 > seg-sáb 12h30-15h, 20h-24h