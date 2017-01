Arepas: sabores da Venezuela no Porto

Uma dezena de pãezinhos, feitos com farinha de milho e com diferentes recheios, já se vendem na Casa das Arepas, no Porto. Feitos com espírito (e amor) venezuelano, pois

Lucília Monteiro

A ideia de abrir um negócio, no Porto, que servisse as típicas arepas que se encontram, amiúde, nas ruas da Venezuela, partiu do luso venezuelano Fernando Oliveira. A funcionar desde o início de dezembro, na Rua da Picaria, a Casa das Arepas serve uma dezena destes pães finos feitos com farinha de milho, água e sal, aqui criados pelo chefe Nuno Inverneiro que, confessou-nos, precisou “de aprender a fazer a massa”.

A diferença entre as dez arepas da carta está nos recheios: uns mais clássicos como o da Caracas (com novilho estufado), da Bolívar (com feijão preto e bacon) e da Maracaibo (com frango e maionese de abacate) e outros inspirados em pratos tradicionais portugueses. É o caso da Miranda, a fazer lembrar a francesinha (com salsicha fresca, linguiça, couve salteada e o respetivo molho), a Valência, com bifana à moda do Porto, ou, entre outras, a San Cristóval, com leitão assado à Bairrada. As arepas (com preços a partir €5,15) chegam à mesa acompanhadas de batata frita e molho do chefe.

Lucília Monteiro

Para sobremesa, além de cheesecake de lima e mousse de oreo, a Casa das Arepas sugere o Manjar, sobremesa típica venezuelana. Entre as bebidas não falta o refrigerante Malta Polar ou o tradicional sumo natural três em um, mas também a sangria do Porto e o mojito de frutos vermelhos. Há poucos dias, entraram na carta os tequeños (rolos de queijo), ideias para começo de refeição. “Temos um duplo mercado para conquistar: o do fast-food, mas com qualidade, e o da saudade”, afirma o gerente Timóteo Mendes, casado com uma venezuelana.

Casa das Arepas > R. da Picaria, 25, Porto > T. 93 351 1092 > dom-qui 12h-24h, sex-sáb 12h-01h