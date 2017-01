Desintoxicar depois das festas

Primeiro foi o Natal, depois a passagem de ano. Exagerámos nas calorias e a balança acusa agora os excessos cometidos durante as festas. Ementa para os primeiros dias do ano elaborada por Cláudia Villax, autora do livro Brunch + de 150 Receitas para Manhãs Perfeitas

O melhor é começar o dia com um copo de água morna com gotas de sumo de limão. Esta mistura tão simples e alcalinizante vai ajudar a estimular o seu aparelho digestivo, eliminar as toxinas e presenteá-lo com uma boa dose de vitamina C, sempre bem vinda depois de uns dias de excessos. E, antes mesmo de sequer pensar em cozinhar o que quer que seja, nada como pôr todos a dar um passeio matinal.

Quando comemos muito açúcar, sal, álcool e cafeína, o corpo fica desidratado, por isso, é bom continuar a beber bastante água ou chá, para eliminar as toxinas, escolher frutos e vegetais biológicos que contenham bastante água e muita fibra, optar por refeições ricas em vitaminas, minerais e pouca gordura. Claro que, durante estes dias, é de evitar álcool, cafeína, açúcares, carne e lacticínios.

Menu Brunch

Sumo de água de coco, abacaxi e gengibre

Chá de maçã e canela

Torrada de pão preto com abacate e ovo escalfado

Ovos quentes com espargos

Salada de espinafres, uvas, rúcula e amêndoas (desta vez retiramos o queijo parmesão)

Fruta com granola caseira

Manga com pimenta Caiena

Panquecas sem glúten com fruta

Outra dica que ajuda a desintoxicar é, ao final do dia e antes de se deitar, dedicar uma hora só para si. Pode fazer uma esfoliação, já que o corpo liberta muitas toxinas pelos poros, com produtos naturais e que tem em casa. Para isso, basta pôr uma mão cheia de sal grosso numa chávena e regar com azeite. Quando for tomar banho, utilize-o como esfoliante natural. Massaje a pele em movimentos circulares, depois passe o corpo por água. Pode optar, também, por preparar um banho quente com 2 colheres de sopa de folhas frescas de alecrim, já que este alivia a fadiga e é um tónico de limpeza para a pele. No dia seguinte, sentirá a diferença. Acordará novinho em folha, recuperado e pronto para os próximos festejos.

Sumo de água de coco, abacaxi e gengibre

A água de coco é conhecida pelas suas propriedades hidratantes, rica em minerais (incluindo ferro e potássio), vitaminas (A, B e E), antioxidantes, fito-nutrientes e fibra. Acelera o metabolismo, baixa a pressão arterial, regula o trânsito intestinal e estimula a limpeza de toxinas. Já o abacaxi é um excelente anti-inflamatório, rico em vitaminas (A, B e C), minerais, fibras e água. Ajuda na digestão e é um diurético natural perfeito para eliminar toxinas e reduzir a retenção de líquidos. O gengibre ajuda a acalmar o estômago.

Ingredientes (2 copos)

4 sacos de polpa de abacaxi congelada

1 copo de água de coco

1 colher de sobremesa de mel

10 folhas de hortelã

Preparação Coloque os ingredientes na centrifugadora e bata bem. Sirva com gelo.

Chá de maçã e canela

Reconfortante, uma bebida quente e ideal para os dias frios do inverno. Este chá, em particular, ajuda a digestão e evita a desagradável sensação de inchaço. A maçã, conhecida por regular a digestão, é rica em fibras, fósforo e ferro. Já a canela, reduz o colesterol e melhora a secreção de insulina, ou seja, os níveis de açúcar diminuem e a vontade de comer doces também.

Ingredientes (6 pessoas)

6 maçãs reinetas

2 paus de canela, mais um extra para enfeitar

4 colheres de açúcar amarelo

1 1/5l de água

Preparação Corte as maçãs aos quartos. Deite a água, as maçãs, o pau de canela e o açúcar numa caçarola e leve a lume médio. Assim que estiver a ferver, baixe o lume e deixe ficar até que as maçãs fiquem moles. Retire do lume. Depois de arrefecer, leve ao frigorífico para ficar fresco. Na altura de servir, coe e adicione bastante gelo e um pau de canela.

Torrada em pão preto com abacate e ovo escalfado

Este pão de origem alemã, feito com centeio, contém minerais e muita fibra, o que nos deixa saciados por mais tempo. O abacate é digerido lentamente, por isso mantém o açúcar no sangue nivelado, e é também fonte de ómega 3, antioxidantes, acido fólico e magnésio. Fazer um ovo escalfado é fácil (se preferir pode estrelar em água) e é uma maneira saudável de cozinhar ovos sem gordura. Uma excelente fonte de proteína, a que se juntam, ainda, 13 vitaminas essenciais e minerais.

Ingredientes (2 pessoas)

1 colher de sobremesa de vinagre

2 fatias de pão preto ( tipo alemão)

2 abacates

1 lima

2 ovos

pitada de paprica fumada

Sal e pimenta a gosto

Preparação Torre levemente as fatias de pão. Descasque os abacates e esmague-os com um garfo, para que não fiquem muito desfeitos. Tempere com um pouco de sal e sumo de lima. Reserve. Leve um pequeno tacho ao lume com água à qual adicionou a colher de vinagre. Parta o ovo para uma tigela. Quando a água estiver a ferver, crie, com o auxílio de uma colher, um pequeno remoinho no centro do tacho e coloque o ovo dentro do remoinho. Quando a clara estiver toda junta o ovo está pronto . Retire com cuidado para fora com uma escumadeira e deixe escorrer o excesso de água em papel absorvente de cozinha. Sobre a fatia de pão coloque o abacate, sobreponha o ovo e salpique com uma pitada de paprica. Sirva.

Ovos quentes com espargos

Os ovos são aliados perfeitos, muito nutritivos e fonte de energia. Fazer ovos quentes é outra forma saudável de os cozinhar (evite pôr muito sal quando os consumir). Os espargos são óptimos para o detox, pouco calóricos e muito nutritivos, ricos em ácido fólico, manganês, fósforo, betacaroteno, magnésio e vitaminas C, B e K. Têm propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, ajudam na digestão e são diuréticos.

Ingredientes (2 pessoas)

2 ovos

4 espargos arranjados

2 torradas

Sal e pimenta a gosto

Preparação Leve os espargos a cozer numa panela com água e um pouco de sal. Assim que começar a ferver, conte 5 a 7 minutos até ficarem tenros. Retire do lume e reserve. Coloque os ovos numa panela com água, adicione uma pitada de sal e, assim que levantar fervura, conte 3 a 4 minutos e retire com a ajuda de uma escumadeira. Disponha num recipiente próprio para servir os ovos quentes e parta a parte superior do ovo com uma faca. A clara deve estar levemente firme e a gema mole. Sirva os ovos com os espargos e as torradas.

Salada de espinafres, uvas e amêndoas

Os espinafres são um excelente alimento, ricos em sais minerais e vitaminas A, K e do complexo B, com inúmeros benefícios para o nosso corpo. São antioxidantes, anti-inflamatórios, ajudam na digestão devido à grande quantidade de fibra, e são óptimos para a pele, por conterem alto teor de vitamina A. As uvas têm bastante potássio, essencial à função dos rins, especialmente importante quando se está em detox. As amêndoas, além de serem uma fonte altamente nutritiva e energética, diminuem também o colesterol, o que pode ser bastante útil depois de uma comilança.

Ingredientes (4 pessoas)

1 embalagem grande de espinafres já arranjados

16 uvas (sem grainhas)

6 colheres de sopa de amêndoa laminada torrada

4 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

Sal e pimenta preta moída na altura a gosto

Preparação Corte as uvas ao meio. Numa taça misture o azeite, o vinagre balsâmico e mexa bem até ficar bem emulsionado. Numa travessa faça uma cama com os espinafres, por cima coloque as uvas e as amêndoas. Regue com o vinagrete e termine com sal e pimenta preta moída na altura. Pode optar por servir em pratos individuais ou travessas.

Fruta, iogurte e granola

Escolha frutas como a banana, que é digerida lentamente e, por isso, mantém os níveis de açúcar no sangue estáveis; a maçã, que contém pectina, o que ajuda à digestão; a toranja, que estimula o metabolismo, ou a pera, que tem muita água e vitamina C. A granola, por ser rica em fibra, ajuda o trânsito intestinal.

Ingredientes (1 pessoa)

1 iogurte grego natural

4 colheres de sopa de granola

1 colher de mel

Fruta da época a gosto

Preparação Numa tigela coloque o iogurte, por cima a fruta descascada e cortada em pedaços, coloque a granola a gosto e regue com uma colher de mel. Sirva de imediato.

Manga com pimenta Caiena

A manga é uma excelente fonte de fibras, antioxidantes e vitaminas. Contém vitamina B6, que ajuda a melhorar a função cerebral e combate o mau humor e o stress – o que pode dar jeito depois de um jantar familiar! A pimenta Caiena é um poderoso anti-inflamatório, e ainda estimula a digestão e a circulação linfática.

Ingredientes (2 pessoas)

1 manga

1 colher de chá de pimenta caiena

1 lima

Preparação Num prato disponha a manga descascada e cortada em meias luas, regue com o sumo de lima e polvilhe com a pimenta caiena. Sirva imediatamente.

Panquecas sem glúten com fruta

Porque pode ser que às crianças ainda lhes apeteça alguma coisa com cara de guloseima, junte a estas panquecas fruta cortada, para uma versão mais saudável e sem glúten.

Ingredientes (4 pessoas)

120 g de farinha de amêndoas

300 g leite de amêndoa

2 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de chá de sal marinho

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

Frutos vermelhos a gosto

Sumo de laranja a gosto

Preparação Numa tigela, coloque todos os ingredientes para as panquecas e bata com a batedeira eléctrica, até a manteiga ficar bem incorporada na massa. Coloque um pouco de manteiga num guardanapo de papel e unte a base e os lados de uma frigideira pequena (diâmetro 10 cm). Leve ao lume, quando estiver quente deite uma concha de sopa de massa de panqueca. Com uma espátula, vá descolando os lados. Quando descolar bem, está na altura de virar, até ficar bem cozida. Repita o processo com a restante massa, sem se esquecer de ir untando a frigideira. Disponha em cada prato 2 a 3 panquecas, coloque a fruta e o sumo por cima, polvilhe com icing sugar e sirva.

Em Brunch + de 150 Receitas para Manhãs Perfeitas, de Cláudia S. Villax, vai encontrar ideias para as refeições tardias de fim de semana. A dois, em família ou com amigos, e sempre acompanhada por boa música. O livro foi um dos escolhidos na edição deste ano dos Prémios Gourmand World Cookbook, uma espécie de Óscares para os melhores livros de culinária e de vinhos publicados no mundo, cuja cerimónia decorrerá em Yantai, na China, no próximo mês de maio.

Casa das Letras > 272 pág. > €21,90