Go Natural: Um supermercado ao natural

No primeiro Continente totalmente dedicado aos produtos biológicos, em Lisboa, o objetivo é “democratizar a alimentação saudável”

Supermercado com restaurante? Ou restaurante dentro do supermercado? Ambos. No novo Go Natural na Avenida 5 de Outubro, perto da esquina com a Avenida Miguel Bombarda, em Lisboa, nada foi deixado ao acaso. As frutas e os legumes biológicos e a padaria fresca dão as boas-vindas a quem chega. O objetivo deste supermercado Continente é fazer com que quem ali vai todos os dias não tenha de percorrer os corredores até ao fim para encontrar os frescos. Há uma zona só de grab & go com a assinatura do Go Natural, que também é responsável pela exploração do restaurante. Mas já lá chegaremos. Dessas prateleiras podem escolher- -se refeições já embaladas, aquecer no micro-ondas e consumir no local. Em garrafas de vidro, há sopas de espinafres ou de cenoura (€1,99/400 ml; €3,99/1l) e de couve-flor e coentros (€2,25/400 ml; €4,45/1l). Além de frasquinhos de orégãos, croutons ou molho de tomate.

Este é um supermercado de produtos saudáveis, com 80% de biológicos e uma grande variedade para as intolerâncias alimentares, e de suplementos alimentares. “Temos mais de quatro mil artigos que oferecem o best of de todas as categorias”, explica Luís Marques, diretor da área de nutrição da Sonae. “As pessoas continuam a ter dificuldade em perceber o que é um produto biológico, por isso, todas as etiquetas informam se é um produto para vegetarianos, sem glúten, sem lactose ou sem açúcares adicionados”, acrescenta este engenheiro de profissão, filho de um pai endocrinologista que lhe passou o interesse pela nutrição. “O objetivo é democratizar a alimentação saudável, mas também reduzir o fosso entre o preço dos produtos biológicos e os outros”, explica Luís Marques.

A meio do supermercado fica o restaurante Go Natural, com 40 lugares. É uma zona acolhedora graças à madeira do teto, balcão e mesas. Ali é possível fazer todas as refeições do dia. Ao pequeno- -almoço, o café e o pão das torradas são de origem biológica. E pode trocar-se o leite de vaca por leite de soja ou de arroz, basta avisar. Nos cinco menus de pequeno-almoço, há chá com torrada com mel ou abacate (€2,95), café e um bolo (€2,15), bebida quente com pão ou croissant com queijo, fiambre ou misto (€2,95; €3,30) e taça de iogurte (€3,75). Todos os menus de almoço incluem sopa e uma bebida. A opção faz-se entre egg muffin ou quiche (€5,45), salada (€8,45) ou prato do dia (€8,45).

Porque estamos dentro de um supermercado, é possível fazer todas as compras para a casa, incluindo detergentes, comida para animais, artigos de cosmética, alimentação infantil e muitos superalimentos. “Não queremos que aqui as pessoas se sintam numa espécie de farmácia de comida saudável”, diz Luís Marques. E não é que conseguiram?

Go Natural > Av. 5 de Outubro, 85, Lisboa > T. 21 010 7480 > seg-dom 8h-21h (encerra 25 dez e 1 jan)