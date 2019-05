Studioneves: Cerâmicas de comer com os olhos

Ir jantar fora e comer bem já não é suficiente. O ambiente deve fazer jus ao menu e se os pratos forem bonitos, melhor ainda. Feitoria, Prado, Ceia, Midori, Fortaleza do Guincho e até o futuro Bairro Alto Hotel são alguns dos restaurantes que apostam em peças feitas à medida pelo Studioneves, em Cascais. O estúdio de Alex Hell e Gabi Neves é um dos ateliers que estão a dar a volta à cerâmica, no tema de capa da VISÃO Se7e, esta quinta, 23, nas bancas

Marcos Borga

Assim que os potenciais clientes – chefes de cozinha, sobretudo – entram no Studioneves, em Alcabideche, são encaminhados para uma mesa onde estão expostas dezenas de peças de cerâmica. “Chamamos de ‘pontos de partida’ e, em 80% dos casos, resolvem o que os chefes procuram. Os outros 20% é trabalho em conjunto”, refere Alex Hell, brasileiro, da Studioneves, a trabalhar em cerâmica para restauração desde 2011. Lançou a marca com a mulher, Gabi Neves, em São Paulo, depois de ambos terem passado pela publicidade, vivido em Barcelona um ano (fizeram um curso de cerâmica em Girona) e de terem percebido que queriam mesmo era ter um negócio próprio. “Um dia, uma amiga – um anjo! – comprou as nossas peças para uma empresa de catering, a partir daí percebemos o rumo que ia tomar.” Em 2014, o icónico chefe brasileiro Alex Atala descobriu a Studioneves e a vida do casal nunca mais foi a mesma. “Sempre dissemos no dia que tivéssemos de comprar um carro blindado era porque estava na hora de ir embora. Esse dia chegou, eu tenho família cá e assim o fizemos”, conta Gabi.

Quando se mudaram para Portugal, no início de 2018, tinham 220 restaurantes como clientes, muitos fora do Brasil, como o DEN, em Tóquio, no Japão, e o Central, em Lima, no Peru. “Aqui foi quase começar do zero”, refere Gabi. Instalaram-se em fevereiro e começaram a trabalhar apenas em outubro. “Comprámos tudo, arranjámos novos fornecedores de fornos, de pasta para as peças. O mais importante na cerâmica de gastronomia é serem resistentes à acidez e alcalinidade”, explica Alex, que aplica uma fórmula quase matemática para testar cada peça. “Das 950 que fizemos entre outubro e dezembro, sobraram oito.” É Gabi quem desenha e trabalha as peças numa prensa, numa roda (chamam-lhe ‘torno’) de oleiro ou à mão; e Alex o responsável pelo tempo de forno, o esmalte e a parte de venda e ligação aos chefes. “Ela faz a carne, eu o molho”, brinca. Feitoria, Prado, Ceia, Midori, Fortaleza do Guincho e até o futuro Bairro Alto Hotel são alguns dos restaurantes que já contam com as criações da Studioneves, cujos cozinheiros passam sempre pelo estúdio para pôr as mãos na massa. “Para perceber que isto não é perfeito, é manual.”

Marcos Borga

Studioneves > Estr. de Manique, 1610, Alcabideche, Cascais > www.studioneves.com