E os mais vistos no site da VISÃO em 2018 foram...

10 - O que há a favor e contra Ronaldo na história da alegada violação

Afinal, que elementos é que são já conhecidos e podem tramar aquele que durante anos foi eleito o melhor jogador do mundo?

9 - Estado Islâmico ameaça decapitar Cristiano Ronaldo e Messi

A campanha de ameaças do Daesh ao Mundial de Futebol continua, desta vez dirigida diretamente a Cristiano Ronaldo e a Lionel Messi. ATENÇÃO, a imagem é impressionante

8 - Os polos magnéticos da Terra podem estar prestes a inverter-se, alertam cientistas

Não é um thriller de ficção cientifica, mas bem podia ser. A polaridade da Terra pode estar prestes a inverter-se e isso pode trazer uma série de consequências graves para o planeta

7 - Para acabar de vez com o mito do leite de vaca ser prejudicial à saúde

De entre os componentes mais prevalentes da dieta, tem sido o leite (de vaca) alvo de uma série de comentários negativos, que surpreendem até pela sua violência. Mas que evidência científica de boa qualidade e com impacto clínico existe que confirme (ou não) estas convicções?

6 - "Se uma empresa precisa de Recursos Humanos e não os trata bem, então ela está a dar cabo do seu próprio negócio"

Leia ou releia a entrevista a António Brandão de Vasconcellos, Chairman da Everis Portugal

5 - Jovem com média de 17,3 que ficou fora do curso de Medicina escreve carta aberta a Marcelo (artigo de 2016, que voltou a ser viral este ano)

Maria Barros, 18 anos, lamenta, numa carta aberta ao Presidente da República não ter entrado em Medicina e ter de perseguir o seu sonho no estrangeiro, quando "há falta de médicos em Portugal"

4 - Está instalada a guerra nos bastidores do Vaticano

É um dos papas mais populares e acarinhados de sempre pelo povo, mas, na cúpula eclesiástica, Francisco motiva ódios cada vez mais difíceis de esconder. Um grupo de cardeais acusa-o mesmo de “ensinamentos heréticos” – colocando a ameaça de um cisma a pairar sobre a Igreja, mil anos depois da cisão de Roma e Constantinopla

3 - "O tempo está a esgotar-se". 15 mil cientistas assinam aviso alarmante

O tom da carta à humanidade assinada por mais de 15 mil cientistas de 184 países é grave: quase todas as grandes ameaças identificadas há 25 anos tornaram-se ainda mais preocupantes

2 - Meia hora de sexo, uma cerveja e uma salsicha. Tudo por apenas 15 euros

A legalização da prostituição na Alemanha transformou o país no maior bordel da Europa. Onde o preço fixo – embora proibido desde o verão passado – continua a ser praticado

1 - O mundo escondido da fraude alimentar: Sabe mesmo o que come?

Bacalhau que é paloco e vaca que é porco. Mel com açúcar. Queijo de cabra feito com leite de ovelha. Peixe com aditivos que retêm a água, tornando-o mais pesado. Estes são alguns (mas nem de perto os únicos) dos logros mais comuns nos alimentos. Estima-se que um em cada dez produtos seja afetado pela fraude alimentar – que gera lucros ao nível do tráfico de droga