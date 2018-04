Já pode ver as fotografias vencedoras do World Press Photo em Lisboa. Entretanto, veja o video

Abre esta sexta feira ao público a exposição do World Press Photo 2018. De quinta a domingo e até 20 de maio, no Hub Criativo do Beato, em Lisboa. Veja o vídeo da apresentação oficial e fique a saber tudo sobre as outras exposições, os workshops e rallies fotográficos que se vão realizar nas próximas semanas