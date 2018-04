Ronaldo Schemidt vence a 61ª Edição do World Press Photo com a fotografia "Crise na Venezuela". O vencedor foi conhecido quinta-feira durante a gala de entrega de prémios do World Press Photo, que se realizou pela primeira vez este ano, em Amesterdão. A exposição chega a Portugal, com a VISÃO, ao Hub Criativo do Beato, a partir de dia 27