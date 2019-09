«Quando Hitler roubou o coelho cor-de-rosa»: a crítica de uma leitora

«Li o livro Quando Hitler Roubou o Coelho Cor-de-Rosa, recomendado na vossa revista, na edição nº 182, do mês de julho. Gostei bastante de o ler!

Em primeiro lugar, esta é uma história autobiográfica, inspirada na vida da própria autora, o que a torna muito mais realista. Judith Kerr fala-nos da Segunda Guerra Mundial numa nova perspetiva e até com algum humor.

Em segundo lugar verificamos o contraste entre a inocência de Anna, uma criança com apenas 9 anos de idade, e a dura realidade que se afirmava no seu país, a Alemanha: a tomada do poder por Adolf Hitler, o político alemão que foi o principal responsável pelo início da Segunda Guerra Mundial.

Finalmente, esta história fez-me lembrar uma situação muito atual, a dos refugiados, que têm de fugir dos seus países para salvaguardar a sua segurança, pelas mais diversas razões. Também Anna foi obrigada a deixar para trás a sua casa, a sua escola, os seus amigos e os seus brinquedos e a habituar-se a uma realidade completamente diferente.

Esta é uma história muito comovente, que me fez refletir bastante!»

Ana Flor Marquês, 14 anos