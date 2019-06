Temos entradas grátis para o Kids Music Fest!

Em junho chega mais um Kids Music Fest e, com a nossa revista, tu podes ir de graça. É verdade: na edição que já está nas bancas, vais encontrar um voucher que vale uma entrada grátis neste festival, especialmente dedicado a ti. Basta recortá-lo e apresentá-lo na bilheteira, nos dias 29 e 30 de junho, nos jardins do Casino Estoril.

A diversão está garantida e a festa começa logo no dia 28 com insufláveis, experiências com slime, laser tag, matraquilhos humanos, Bounce e lutas de almofadas. Neste dia, a entrada é livre.

Nos dias 29 e 30, os teus artistas preferidos sobem ao palco: SEA, Átoa, Bárbara Bandeira, Filipe Pinto, Avô Cantigas e IP&OP. É então que podes usar o teu voucher.

E até os teus irmãos bebés se podem divertir, pois têm um espaço só para eles, onde poderão ouvir música clássica e participar em aulas de ioga.