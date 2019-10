Vencedores do passatempo «A Admirável História de Greta Thunberg»

São duas jovens admiradoras de Greta Thunberg, atentas às questões ambientais e que vêm na jovem ativista uma inspiração.

Aqui ficam os nomes das vencedoras, que vão receber em casa o livro «A Admirável História de Greta Thunberg»:

Catarina Vieira

Joana Cavaco

Lê os textos vencedores abaixo.

«Querida Greta,

Antes de mais, espero que te encontres bem (precisamos de ti!). Gostava de te dizer que és uma inspiração para mim e que a tua garra, ambição, determinação, resiliência e, sobretudo, intenção é de louvar!

Admiro-te tanto, não só por teres noção e um forte sentimento de revolta para com os destinos tão degradantes e perigosos que o mundo leva, como por teres tido a iniciativa e a coragem para te ergueres e fazeres justiça, independentemente das vozes alheias, muitas vezes destrutivas e maldosas.

És uma pessoa única, pura, clarividente, com um coração gigante! As pessoas como tu são muito raras: a maior parte vive aturdida com os bens materiais e as suas preocupações giram em torno da maneira como querem ser vistas, cheias de maquilhagem e de roupas da última moda, mas não se importam com o que realmente conta.

Tu não, tu és diferente. Não és como as outras raparigas da tua idade. És madura, és tocante, és sensível, és genial! Tens muito para nos ensinar, a miúdos e a graúdos.

Espero, um dia, ser como tu e ter a mesma coragem para falar o que me vai na alma e para ensinar todas as pessoas o quão prejudiciais e infundadas são as suas ações!

Por agora, desejo-te a maior força e sorte do mundo, porque ele precisa de ti - nós precisamos de ti - mais do que nunca! E fica a saber que aqui me tens, "Para servir-vos, braço às armas feito, /Para cantar-vos, mente às Musas dada".

Adoro-te, Greta!

Beijo enorme»

Joana Cavaco, 15 anos, Nadadoruro – Caldas da Rainha

«Querida Greta,

Quando eu era pequena, pensava que o meu mundo era um paraíso, não poderia ser melhor mas, ao longo dos anos, fui-me apercebendo de que não era bem assim! Ia tentando perceber o porquê de tudo o que eu gostava – de praias, passadiços à beira-mar, etc… – estar a desaparecer para se transformar em montes de lixo. As atitudes das pessoas (até das mais simpáticas) a mudarem, e a deixarem de se importar em fazer reciclagem. Parecia que, de repente, o cérebro das pessoas tinha parado e não se estavam a aperceber do que estavam a fazer. Felizmente, o cérebro de algumas delas já voltou a funcionar, mas os outros continuam parados.

Hoje, os meus ídolos são tu e a Malala, a grande ativista que lutou pelos direitos humanos, principalmente os das raparigas. As minhas amigas acham-me um pouco estranha por, com esta idade (10 anos), gostar tanto destas personalidades, mas eu costumo responder-lhes inspirando-me em ti: «Nunca somos demasiado pequenos para fazer grandes coisas».

Costumo dizer aos meus amigos para se preocuparem e cuidarem do ambiente porque só temos um planeta e temos de o preservar. E, se for necessário, teremos de fazer todas as loucuras que nos vierem à cabeça só para que o nosso planeta não acabe.

E gostaria mesmo que soubesses uma coisa: um dos meus sonhos é conhecer-te pessoalmente, mas isso é muito complicado. Agora dou-te um conselho: nunca desistas de lutar contra a poluição e lembra-te de que, se quiseres, tudo é possível!

Adorei mandar-te esta mensagem e espero que nos encontremos!

Beijinhos!»

Catarina Vieira, 10 anos, Montijo