Ganha bilhetes para "Babar" e "Fala Bicho"

Achas que ler é uma seca? E que ouvir os outros ler deve ser ainda pior? Pois estás enganado! Se não acreditas, tens mesmo de ir ao Centro Cultural da Malaposta e assistir a este espetáculo da companhia A Corda Teatro. As leituras encenadas são divertidas e fazem-nos "ver" as histórias de maneiras muito diferentes!

Em "Babar", vais acompanhar as aventuras deste adorado e popular elefante francês que o levaram da floresta para a cidade e de volta à floresta, onde Babar se tornará Rei dos Elefantes.

"Fala Bicho" são vários poemas de Violeta Figueiredo, lidos ao som da música de Eurico Carrapatoso

As leituras encenadas destinam-se a toda a família, e contam com interpretação do ator Ruben Saints e de Cândido Fernandes ao piano.

Local: Centro Cultural da Malaposta, Odivelas

Data e hora: até 26 de maio, às 16h30 (sábados) e às 11h (domingos)

Mais informações: http://www.malaposta.pt/teatro

Como concorrer:

O passatempo é aberto a leitores entre os 6 e os 12 anos. Para participar, tens de nos enviar um pequeno poema da tua autoria, cujo tema sejam «bichos». Não importa quais, és tu que decides! Os 3 poemas mais originais ganham.

Envia a tua participação para o email vjunior@visao.pt até às 14h de dia 14 de maio. Os vencedores serão anunciados no sítio da VISÃO Júnior no dia seguinte.