Greta Thunberg já está a caminho da Cimeira do Clima em Espanha 

Depois de, em agosto, atravessar o Oceano Atlântico rumo a Nova Iorque, num veleiro movido a energia solar, para participar na Cimeira do Clima da ONU, Greta Thunberg está de regresso à Europa. Desta vez, também por mar.

O objetivo da jovem era ir para o Chile, na América do Sul, onde iria decorrer em dezembro a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Só que, devido aos violentos protestos que têm ocorrido na capital chilena, o encontro foi «transferido» para Espanha, e Greta foi obrigada a alterar os planos. Assim, fez saber que estava novamente a precisar de boleia – de forma a poder estar no encontro que se vai realizar em Madrid, entre 2 e 13 de dezembro.

Hoje, quarta-feira, dia 13, Greta partiu dos Estados Unidos, a bordo de um catamarã, com Riley Whitelum e Elayna Carausu, um casal de populares youtubers australianos, e uma iatista Nikki Henderson. O casal vive na embarcação, chamada La Vagabonde, com o seu bebé, e estão a dar a volta ao mundo. O barco cumpre as exigências ambientais da adolescente sueca: é movido a energia solar, contando ainda com uma turbina de água. A viagem pode demorar cerca de três semanas, e com Greta segue ainda o seu pai, Svante Thunberg.

Ainda não se sabe o destino exato da jovem sueca, mas os líderes do movimento estudantil português responsável pelas greves climáticas no nosso país, já a convidaram para estar em Lisboa no fim deste mês, antes da sua partida para Madrid. O convite foi oficialmente aprovado pelos deputados da comissão parlamentar de Ambiente.

Não se sabe ainda se Greta já aceitou o convite, mas pelo comentário que Elayna Carausu publicou no seu Instagram, o mais certo é que a adolescente passe mesmo pelo nosso país. Escreveu ela: «Nós amamos a Europa, por isso, estamos ansiosos [para comer] um caldo verde à chegada».