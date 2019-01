Os Legos dos mais pequenos fazem 50 anos

Foi em 1969 que a Lego criou os tijolos Lego Duplo, com o dobro do tamanho dos Lego normais. A iniciativa foi de Godtfred Kirk Christiansen – dono de segunda geração da Lego –, que em 1968 tivera a ideia (enquanto dormia!) de tornar os encaixes ocos, nos Lego Duplo. Isto significa que podem ser combinados com as peças clássicas, o que os torna mais adequados aos mais pequenos.

Sabias que... os Legos são testados por crianças como tu?

«Ao colocar os nossos produtos nas mãos dos maiores génios criativos do

Mundo [os miúdos], sabemos que estes vão ser alvo de diversas experiências e sensações», lê-se num comunicado da empresa. Por isso, além de serem testados pelos especialistas da empresa, os brinquedos Lego também são experimentados pelas crianças. Nos testes, as peças são mordidas, lambidas, atiradas de um lado ao outro da sala, pisadas e puxadas por miúdos exploradores.