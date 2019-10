«Miúdos a Votos»: que livros vão a eleições?

Todos os livros, sejam eles de prosa, poesia, banda desenhada ou teatro, podem ser candidatos. A escolha dos livros candidatos que concorrerão a estas eleições será realizada pelos alunos, até 31 de outubro de 2019, através do preenchimento do formulário disponível aqui.

Os alunos devem indicar o título completo do livro e o nome do seu autor. No caso das coleções, o que deve ser nomeado é o título individual do livro nomeado, e não a coleção. Cada aluno só pode fazer uma nomeação. Esta fase corresponde à apresentação de candidaturas.

A partir de todos os títulos apresentados pelos alunos, e com o apoio da Pordata, será constituída uma lista final nacional, por cada ciclo/ nível de ensino, dos livros candidatos que irão a votos a 17 de março de 2020. Para entrar na lista, será necessário recolher um número mínimo de candidaturas, tal como os candidatos a umas eleições presidenciais têm de apresentar um número mínimo de assinaturas.

As listas serão tornadas públicas a 28 de novembro de 2019, na VISÃO Júnior online e no portal da RBE, em formato descarregável de forma a poderem ser impressas.