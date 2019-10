Se gostaste de ler os livros vencedores de «Miúdos a Votos» 2018-19 no 1.º ciclo...

Em democracia, as pessoas escolhem os políticos que as representam. Para que não sejam sempre os mesmos no poder, há leis que definem quantos anos a mesma pessoa pode ser, por exemplo, Presidente da República. Em «Miúdos a Votos», essas leis não se aplicam. Mas, para que os vencedores possam variar, pedimos ao Plano Nacional de Leitura que, a partir dos três livros mais votados em cada ciclo, no ano passado, sugerisse outras leituras. Aqui ficam as do 1.º ciclo: