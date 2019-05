«Miúdos a Votos» 2019: já são conhecidos os vencedores!

Já são conhecidos os vencedores da iniciativa «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?». A grande festa na Fundação Calouste Gulbenkian está quase a terminar.

O grande vencedor do 1.º ciclo foi o «Não Abras Este Livro», de Andy Lee, com uma percentagem de 13,9%. No segundo lugar ficou o livro «O Diário de um Banana 1», de Jeff Kinney, com 13,5%, e em terceiro lugar ficou «O Cuquedo», de Clara Cunha, com 9,3%.

No 2.º ciclo, três autores britânicos saíram vencedores: «Avozinha Gângster», de David Walliams é o vencedor com 16,2%; «Harry Potter e a Pedra Filosofal», de J. K. Rowling, ficou em terceiro lugar, com 8,0% dos votos, e «Harry Potter e a Câmara dos Segredosl», da mesma autora, ficou em 3º lugar, com 7,3%.

No 3º ciclo, o vencedor é o livro «Harry Potter e a Pedra Filosofal», de J. K. Rowling, e em segundo e terceiro lugar ficaram duas obras inspiradas em histórias reais: «O Diário de Anne Frank», de Anne Frank, com 14,4% dos votos e «O Rapaz do Pijama às Riscas», de John Boyne, com 12,6% dos votos.

No ensino Secundário, que participa pela primeira vez no projeto, os vencedores foram: a «Culpa é das Estrelas», de John Green, ficou em primeiro lugar, com 20,6% dos votos, seguido de «A Rapariga que Roubava Livros», de Markus Zusak, com 16,2%, e «O Diário de Anne Frank», de Anne Frank, com 14,1% dos votos.