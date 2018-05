Os livros mais fixes também foram a votos em Pombal

A campanha foi desenvolvida pelos alunos do Clube de Leitura da Biblioteca Escolar da escola sede, a Escola Básica Gualdim Pais, que lutaram por fazer vencedores de «Miúdos a Votos» três livros: «O Diário de Anne Frank», «O Recruta», de Robert Muchamore, e «Harry Potter: Os Talismãs da Morte», de J. K. Rowling.

No Centro Escolar Albergaria dos Doze, a iniciativa serviu de exemplo prático para uma conversa com os alunos sobre o que significa a democracia, a liberdade de opinião, de associação e de voto, conquistadas com o 25 de abril, que se comemorou dois dias depois.

Os alunos que votaram "fizeram-no com muito entusiasmo, motivados pelos alunos que organizaram a campanha", contam as professoras bibliotecárias Isabel Belchior e Maria João Delgado.